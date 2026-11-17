La Bibliodera, impulsada por la Dirección de la Juventud de la Municipalidad, participó de las III Jornadas de Literatura Infantil y Juvenil “Luisa Paulina Ávila” y del I Encuentro de Narración Oral, desarrollados en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).

Hoy 18:38

Bajo el título “La Bibliodera: monstruos, miedos e imaginarios colectivos”, la coordinadora del proyecto, María Belén Cianferoni, y el director de la Juventud, Luis Llanos, presentaron las experiencias desarrolladas desde 2024, que permitieron concretar tres antologías de cuentos de terror escritos por jóvenes, además de impulsar actividades de formación, producciones audiovisuales y espacios de encuentro literario.

Asimismo, resaltaron el compromiso del intendente Mario Benavente de continuar fortaleciendo La Bibliodera, como parte de las políticas culturales municipales que promueven la participación y el protagonismo juvenil.