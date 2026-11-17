Un total de 108 niños de dos instituciones educativas participaron de una nueva jornada del operativo. La iniciativa ya alcanzó a otros 13 jardines municipales y continuará durante las próximas semanas.

Hoy 18:40

La Municipalidad de Santiago del Estero, en conjunto con el Registro Civil, llevó adelante una nueva jornada de actualización gratuita del Documento Nacional de Identidad (DNI) destinada a niños de 5 años que asisten a jardines de infantes municipales.

En esta oportunidad, el operativo se desarrolló en el Jardín de Infantes N° 6 Pulgarcito, donde participaron 108 alumnos de esa institución y del Jardín de Infantes N° 20 Islas Malvinas.

La iniciativa forma parte de un programa de operativos territoriales que busca facilitar el acceso al trámite de actualización del DNI, permitiendo que las familias puedan realizar la gestión de manera ágil, gratuita y cerca de los establecimientos educativos.

El operativo continuará en otros jardines municipales

Desde el municipio informaron que estas jornadas ya alcanzaron a las comunidades educativas de otros 13 jardines de infantes y que continuarán durante las próximas semanas hasta abarcar la totalidad de los establecimientos municipales.

A través del trabajo articulado entre la Municipalidad y el Registro Civil, se busca acercar los servicios del Estado a las familias, simplificar los trámites administrativos y garantizar el acceso a la documentación desde la primera infancia.

De esta manera, el operativo continuará recorriendo las instituciones educativas de la Capital, con el objetivo de que más niños puedan completar la actualización de su DNI sin necesidad de trasladarse a las oficinas del Registro Civil.