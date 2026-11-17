Las imágenes muestran el desesperante momento en que una empleada es amenazada a punta de pistola mientras está junto a su pequeña hija. El delincuente escapó con $300 mil y ambas resultaron ilesas.

Hoy 12:21

El dramático momento quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y ahora se conocieron las imágenes que reflejan la desesperante situación que vivieron una trabajadora y su pequeña hija durante un violento asalto en barrio Parque.

Tal como se informó, el hecho ocurrió el lunes alrededor de las 23.45 en una tómbola y drugstore ubicado en la intersección de avenida Rivadavia y Unzaga. Allí, un delincuente armado ingresó al local, amenazó a la empleada con una pistola y le exigió la entrega del dinero.

En las imágenes se escucha el desesperado pedido de la mujer, que intenta hacerle entender al asaltante que no estaba sola: “¡Estoy con mi bebé, estoy con mi bebé!”, repite a los gritos mientras atraviesa uno de los momentos más angustiantes de su vida.

Del otro lado, el delincuente insiste con sus exigencias: “Dame la plata y nada más, dale, dale”, le reclama mientras continúa con el asalto.

“¡Estoy con mi hija!”, vuelve a gritar la trabajadora, intentando poner en evidencia que junto a ella se encontraba su pequeña de aproximadamente un año.

Finalmente, el asaltante se retira del comercio tras apoderarse de aproximadamente 300 mil pesos correspondientes a la recaudación.

A pesar de la violencia de la situación y de las amenazas con el arma de fuego, tanto la mujer como su hija resultaron ilesas y no sufrieron lesiones físicas.

El video expone la tensión y el miedo que se vivieron dentro del local, especialmente por la presencia de una niña tan pequeña durante el violento episodio.