La Scaloneta recibirá desde las 20 al conjunto centroamericano en el estadio Mario Alberto Kempes con el objetivo de volver al triunfo tras la derrota ante Uruguay. El partido podrá verse por Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 08:25

La Selección argentina cerrará hoy su calendario internacional de 2026, cuando enfrente a Costa Rica, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por el segundo y último amistoso de la fecha FIFA. El encuentro podrá verse por Canal 7 de Santiago del Estero.

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni intentará recuperarse después de la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera, resultado que puso fin a una extensa racha sin caídas en encuentros amistosos.

En aquel compromiso, el conjunto uruguayo conducido por Diego Forlán se impuso con goles de Leonardo Balerdi, en contra, y Maximiliano Araújo, mientras que Julián Álvarez convirtió el descuento para la Albiceleste.

La caída significó la primera derrota de Argentina en un amistoso después de 2.793 días, desde el 3-1 sufrido frente a Venezuela en marzo de 2019, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

Para el encuentro de este martes, Scaloni anticipó que realizará entre cuatro y cinco modificaciones respecto del equipo que enfrentó a la Celeste. Además, confirmó que Emiliano “Dibu” Martínez regresará a la titularidad después de recuperarse de la lesión maxilar que lo mantuvo fuera de las canchas.

La Albiceleste continuará sin Lionel Messi y tampoco contará con otros futbolistas importantes, entre ellos Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nahuel Molina, Nicolás González y Giovanni Lo Celso.

El seleccionado centroamericano, dirigido por Bryan Ruiz, también buscará recuperarse después de sufrir una derrota en su última presentación.

Costa Rica cayó 2-0 frente a Ecuador, conducido por Marcelo Gallardo, en el estadio Olímpico Atahualpa. Los goles fueron convertidos por Jordy Caicedo y Moisés Caicedo, de penal, mientras que Diego Mesén fue expulsado a los 68 minutos.

El último antecedente entre Argentina y Costa Rica se remonta al 26 de marzo de 2024, cuando la Albiceleste se impuso por 3-1 con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Ahora, ambos seleccionados volverán a enfrentarse en Córdoba, en un encuentro que servirá para evaluar alternativas y cerrar el año con una victoria.

La probable formación de Argentina

Argentina: Emiliano “Dibu” Martínez; Agustín Giay, Facundo Medina o Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Román Vega; Enzo Fernández, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni. DT: Lionel Scaloni.

La probable formación de Costa Rica

Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Roan Wilson; Carlos Mora, Douglas López, Andrey Soto, Josimar Alcócer; Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.

Argentina vs. Costa Rica: horario y dónde ver en vivo

Partido: Argentina vs. Costa Rica.

Argentina vs. Costa Rica. Competencia: Amistoso internacional.

Amistoso internacional. Fecha: Martes 17 de noviembre de 2026.

Martes 17 de noviembre de 2026. Horario: 20.00 (hora argentina).

20.00 (hora argentina). Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Mario Alberto Kempes, Córdoba. Árbitro: Bruno Arleu.

Bruno Arleu. VAR: Rodrigo Guarizo.

Rodrigo Guarizo. TV: Canal 7 de Santiago del Estero.

De esta manera, la Selección argentina buscará despedir el 2026 con una victoria ante Costa Rica, en una noche que tendrá como una de sus principales novedades el regreso de Dibu Martínez al arco.