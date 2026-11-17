La Policía Ecológica de Santa Fe rescata una serpiente yarará tras las crecidas de ríos que obligan a la fauna silvestre a buscar refugio en áreas urbanas.

Hoy 04:28

La creciente de los ríos y las intensas precipitaciones en la región de Santa Fe han desencadenado una serie de eventos inesperados que impactan tanto a las familias ribereñas como a la fauna silvestre. El pasado domingo 15 de noviembre, la Policía Ecológica, perteneciente a la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I, llevó a cabo el rescate de una serpiente yarará de tamaño mediano en la zona costera de la ciudad. Este procedimiento se activó tras un alerta recibido en la Central de Emergencias 911, lo que llevó a los agentes a dirigirse a la intersección de la avenida Almirante Brown y calle Boneo.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que la serpiente se encontraba escondida debajo de un automóvil, lo que representaba un riesgo tanto para el animal como para los transeúntes. Procedieron a su captura de forma segura, asegurando que no se registraran personas afectadas durante el operativo. Tras el rescate, el ejemplar fue trasladado al área provincial de Fauna, donde se le realizará una evaluación y se planificará su reubicación en su hábitat natural.

Los especialistas en biodiversidad y rescate animal han manifestado su preocupación respecto a cómo los fenómenos climáticos extremos afectan el ecosistema de las islas y valles aluviales. Las crecientes del río Paraná, los desbordes de arroyos y las lluvias intensas han llevado a que diversas especies de fauna autóctona, incluidas las yararás, se desplacen hacia zonas urbanas en busca de refugio.

El desplazamiento de estos reptiles se debe a que sus refugios naturales se ven inundados, forzándolos a migrar hacia terrenos secos. Este fenómeno ha generado que las serpientes crucen nadando o se transporten en camalotes flotantes, desembocando frecuentemente en áreas urbanizadas como la costanera, parques y patios. Esta situación plantea un desafío para las autoridades locales y la ciudadanía.

Ante la posible presencia de serpientes en espacios públicos o privados, las autoridades sanitarias y de seguridad han establecido una serie de recomendaciones para prevenir accidentes y mordeduras. Es fundamental mantener una distancia prudente y evitar cualquier intento de acercamiento o interacción con el animal. Además, se aconseja alejar a niños y mascotas del área para garantizar su seguridad.

En caso de av avistar una serpiente, es crucial notificar de inmediato a los canales oficiales para que personal capacitado en manejo de fauna silvestre pueda intervenir. Para reportar emergencias o solicitar asistencia en la ciudad de Santa Fe, se encuentran disponibles las líneas gratuitas del 911 (Policía) y la Atención Ciudadana de la Municipalidad al 0800-777-5000.