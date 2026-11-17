Un accidente en la Ruta Provincial 90 de Chaco resultó en la muerte de un niño de 7 años y dejó a otros tres heridos, incluyendo a una menor derivada a un hospital especializado.

Hoy 03:31

Un lamentable accidente de tránsito tuvo lugar en la Ruta Provincial 90, en la provincia de Chaco, donde un niño de 7 años perdió la vida tras un siniestro que involucró a una camioneta familiar. El trágico evento se registró a la altura del kilómetro 65, en las cercanías de Pampa Almirón.

El vehículo, una Ford Ranger negra, transportaba a cuatro integrantes de una familia, compuesta por dos adultos y dos menores de edad. Según los informes preliminares, el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo, lo que resultó en un despiste que terminó con el impacto contra un árbol en la banquina.

En el momento del accidente, la camioneta se encontraba en movimiento cuando, por causas que aún están siendo investigadas, el conductor no pudo mantener el control. La familia estaba compuesta por una mujer de 38 años, un hombre de 39 y sus dos hijos, un niño de 7 y una niña de 11 años.

Un testigo que pasaba por el lugar a bordo de una Toyota Hilux decidió detenerse para prestar asistencia a las víctimas del accidente. Este buen samaritano trasladó a los cuatro ocupantes de la camioneta al Hospital Félix Anselmo Pértile, donde, lamentablemente, se confirmó el deceso del niño de 7 años.

La niña de 11 años fue derivada a un centro médico de mayor complejidad en Resistencia para recibir atención especializada, mientras que los dos adultos que viajaban en la camioneta también fueron atendidos por el personal sanitario. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la evolución de los heridos ni la gravedad de sus lesiones.

Tras el llamado al número de emergencias 911, efectivos de la División Patrulla Vial llegaron rápidamente al lugar del accidente y encontraron la camioneta sobre la banquina. Además, miembros del Gabinete Científico realizaron las pericias necesarias para determinar las causas del despiste.

Entre las hipótesis que se están considerando, se evalúa la posibilidad de que las condiciones climáticas, como la lluvia, hayan afectado la visibilidad y la adherencia de los neumáticos al pavimento. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, las causas exactas del accidente aún no han sido confirmadas por las autoridades competentes.