La Fusión enfrentará hoy, desde las 21, al conjunto correntino en busca de recuperarse después de dos derrotas consecutivas.

Hoy 06:33

Quimsa buscará reencontrarse con la victoria esta noche, cuando visite a Regatas Corrientes, desde las 21, por una nueva jornada de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet. El conjunto santiagueño afrontará su segundo compromiso en territorio correntino con el objetivo de dejar atrás dos derrotas consecutivas.

La Fusión, dirigida por Lucas Victoriano, llega a este encuentro después de caer por 86-81 frente a San Martín de Corrientes.

Anteriormente, Quimsa había sufrido su primera derrota de la temporada como local ante Instituto, que se impuso 92-88 en tiempo suplementario en el estadio Ciudad.

Actualmente, Quimsa ocupa el segundo lugar de la Liga Nacional, con un registro de siete triunfos y dos derrotas, por lo que buscará recuperar la regularidad para seguir prendido arriba.

Regatas, un rival que también necesita recuperarse

Del otro lado estará Regatas Corrientes, que regresará a su escenario de local después de disputar cinco partidos consecutivos como visitante.

El Remero atraviesa un comienzo de temporada irregular y se encuentra en la 16ª posición, con apenas dos victorias y siete derrotas.

Durante su última gira consiguió un solo triunfo, frente a Racing de Chivilcoy por 80-68, mientras que en su presentación más reciente perdió 79-69 ante Argentino de Junín.

Por eso, el conjunto correntino intentará aprovechar su regreso a casa para mejorar su rendimiento y comenzar a escalar posiciones.

Quimsa vs. Regatas: hora, árbitros y dónde ver en vivo

El encuentro se disputará este esta noche, desde las 21, en el Fortín Rojinegro de Corrientes.

La terna arbitral estará integrada por Alejandro Chiti, Maximiliano Cáceres e Iván Huck Braner, mientras que Luis Duarte será el comisionado técnico.

El partido contará con transmisión en vivo a través de Basket.TV.

De esta manera, Quimsa afrontará un nuevo desafío como visitante con la necesidad de cortar su racha de dos derrotas consecutivas, recuperar la confianza y seguir firme en la pelea por los primeros puestos de la Liga Nacional.