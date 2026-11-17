Durante el vuelo de regreso a Roma, el Papa habló de la necesidad de trabajar para superar la polarización. Animó a Milei a tomar más en consideración "sobre todo a los más necesitados dentro de la sociedad".

Hoy 06:41

El papa León XIV realizó un balance de su reciente visita a la Argentina y dejó un mensaje dirigido a la sociedad y a la dirigencia política: terminar con la polarización, recuperar el diálogo y evitar los discursos de odio. “Hay que cambiar el chip, no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento”, sostuvo.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa a bordo del avión que lo trasladaba desde Lima hacia Roma, luego de finalizar su gira por América Latina. Allí respondió preguntas de periodistas argentinos y se refirió tanto a sus encuentros con el presidente Javier Milei como a la situación social y económica del país.

Al reflexionar sobre la división que atraviesa a la sociedad argentina, el Pontífice consideró que la polarización no es casual y advirtió sobre la influencia de los algoritmos en la construcción de enfrentamientos.

“Todos nos estamos dando cuenta de cómo nos hemos dejado llevar por algoritmos y una polarización que no es casual, que en muchas situaciones ha sido intencionalmente provocada”, expresó.

En ese sentido, destacó que los medios de comunicación tienen un papel importante en la tarea de contribuir a superar esas divisiones. También recordó la convivencia entre personas de distintas posiciones políticas durante su visita al país y planteó que existen valores humanos que están por encima de las diferencias ideológicas.

“Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar, de unirnos”, manifestó.

El mensaje a Javier Milei

Consultado sobre sus encuentros con el presidente Javier Milei, León XIV explicó que durante las conversaciones abordaron cuestiones económicas y las dificultades que atraviesa la Argentina.

El Papa señaló que lo animó a prestar mayor atención a los sectores más vulnerables. “Hablando del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración sobre todo a los más necesitados dentro de la sociedad argentina”, contó.

También destacó que encontró en el mandatario una disposición a escuchar su mensaje y consideró que los encuentros fueron positivos. En relación con su antecesor, Francisco, recordó que, pese a las diferencias políticas que existían entre él y Milei, ambos aparentemente mantenían una buena relación.

La preocupación por la situación social

En otro tramo de la conferencia, León XIV se refirió al deterioro de las condiciones de vida de la clase media y a las dificultades que enfrentan los sectores más pobres.

En ese contexto, convocó tanto a los ciudadanos como a la dirigencia política a trabajar en conjunto para mejorar la situación del país.

“Tenemos que animar a todos, al pueblo, a los ciudadanos, pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo”, sostuvo.

Además, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, planteó la necesidad de avanzar hacia una distribución más equitativa de la riqueza y advirtió sobre el fenómeno de la reducción e incluso desaparición de la clase media.

Finalmente, hizo hincapié en la importancia de fortalecer a los trabajadores y a los distintos movimientos sociales para que puedan vivir con mayor dignidad.

El mensaje del Pontífice volvió a poner en el centro de su discurso la búsqueda del bien común, la construcción de puentes y la posibilidad de alcanzar acuerdos más allá de las diferencias políticas.