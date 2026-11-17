La frecuencia de actualización es un aspecto clave en la experiencia visual, especialmente en videojuegos y aplicaciones gráficas. Con el auge de los monitores de alta frecuencia, entender la diferencia entre 60Hz y 144Hz se vuelve crucial para los usuarios desde 2010.

Hoy 06:12

En el mundo de la tecnología y los monitores, la frecuencia de actualización es un factor determinante para la calidad de la imagen que se presenta en pantalla. Esta frecuencia, medida en hertzios (Hz), indica cuántas veces por segundo se actualiza la imagen en el monitor. Así, un monitor de 60Hz actualiza la imagen 60 veces por segundo, mientras que uno de 144Hz lo hace 144 veces.

Desde su popularidad creciente en la última década, los monitores de alta frecuencia han llamado la atención de jugadores y profesionales del diseño gráfico. La diferencia en la fluidez de la imagen entre 60Hz y 144Hz es notable, especialmente en situaciones que requieren rapidez y precisión, como en videojuegos de acción o competiciones de eSports.

Una de las ventajas más significativas de los monitores de 144Hz es la reducción del desenfoque de movimiento y la mejora en la respuesta visual. Esto significa que los movimientos rápidos, como los que se ven en juegos de disparos, se ven mucho más nítidos y fluidos, proporcionando una ventaja competitiva a los usuarios en partidas intensas.

Además, el uso de monitores de 144Hz no solo beneficia a los jugadores, sino que también puede mejorar la experiencia general de visualización para tareas diarias, como la edición de video o la visualización de contenido multimedia. La suavidad en la reproducción de video y la navegación se hacen evidentes al optar por frecuencias más altas.

Es importante considerar que para aprovechar al máximo un monitor de 144Hz, se necesita una tarjeta gráfica que pueda soportar esa frecuencia. Las GPUs modernas, especialmente las diseñadas para juegos, son capaces de generar suficientes fotogramas por segundo para que la experiencia sea óptima, pero es fundamental verificar la compatibilidad antes de realizar una compra.

Desde su introducción en el mercado, los monitores de 144Hz han ido bajando de precio, haciéndolos más accesibles para un público amplio. Aunque todavía existen monitores de 60Hz en uso, muchos usuarios se están alejando de ellos en favor de las opciones más avanzadas, especialmente en entornos de trabajo que requieren precisión y rapidez.

Por último, la elección entre 60Hz y 144Hz dependerá de las necesidades individuales de cada usuario. Aquellos que buscan una experiencia visual más fluida y detallada, especialmente en actividades dinámicas, encontrarán en los monitores de 144Hz una opción que vale la pena considerar en su próxima compra.