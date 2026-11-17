La actriz revelación de Obsession manifestó su entusiasmo ante la posibilidad de incorporarse a la próxima película de James Bond. Su respuesta se conoció durante una entrevista en la gala Women in Hollywood 2026.
Inde Navarrette quiere formar parte del universo de James Bond. La actriz estadounidense, que ganó notoriedad internacional por su interpretación en la película de terror Obsession, manifestó su interés en convertirse en la próxima chica Bond, en una eventual incorporación a la película que tendrá a Robert Pattinson como protagonista.
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Durante una entrevista con Extra, en el marco del evento Women in Hollywood 2026 organizado por la revista ELLE, le preguntaron si le gustaría interpretar a una de las protagonistas femeninas de la franquicia. Su respuesta fue contundente y despertó comentarios entre los seguidores de la saga: “¡Oh, denme un arma!”.
La actriz también habló sobre el crecimiento profesional que experimentó después de trabajar en Obsession. Según explicó, el proyecto le permitió ganar confianza en sí misma y fortalecer su convicción de que puede asumir desafíos cada vez más importantes.
“Hay un nivel de confianza que gané con Obsession y que quiero seguir desarrollando”, expresó. También destacó la importancia de transmitir ese mensaje a otras mujeres: “Tenemos que recordar que somos capaces de mucho más de lo que pensamos y simplemente tenemos que confiar en nosotras mismas”.
De revelación del terror a posible incorporación a James Bond
Navarrette se convirtió en una de las sorpresas cinematográficas del año gracias a Obsession, dirigida por Curry Barker. Su interpretación de Nikki, una joven atrapada en una relación marcada por una obsesión perturbadora, recibió una importante atención del público y la crítica.
El reconocimiento también impulsó su llegada a una de las grandes franquicias de Hollywood: la actriz interpretará a Rogue en la próxima película de los X-Men de Marvel Studios.
Por ahora, su interés en James Bond no implica que exista una negociación o una oferta formal para incorporarse a la saga. Sin embargo, su respuesta dejó en claro que estaría dispuesta a aceptar el desafío.