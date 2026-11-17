El presidente de Estados Unidos arribó este martes a Manila para participar de encuentros con líderes regionales. Su viaje continuará en China, donde tiene previsto abordar cuestiones comerciales, la guerra en Ucrania y el control de armas nucleares.

Hoy 10:35

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este martes a Manila, Filipinas, en el inicio de una gira de tres días por Asia que incluirá reuniones con líderes regionales y una cumbre con sus pares de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin.

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La primera escala del mandatario estadounidense será en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde tiene previsto mantener conversaciones sobre comercio, seguridad regional y cooperación económica.

Durante su estadía, Trump también participará de encuentros con representantes de India, Japón y Australia, países que integran junto a Estados Unidos el denominado Quad, un espacio de cooperación estratégica en la región del Indo-Pacífico.

Una cumbre histórica con China y Rusia

Tras su paso por Filipinas, Trump viajará a Shenzhen, China, para participar de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde se espera uno de los encuentros diplomáticos más importantes de su gira.

Allí tiene previsto reunirse con Xi Jinping y Vladimir Putin para abordar cuestiones vinculadas al control de armas nucleares, la guerra en Ucrania, la situación en Irán y las relaciones comerciales entre las principales potencias.

Antes de partir de Washington, Trump anticipó que uno de los asuntos centrales será la desnuclearización, aunque reconoció las dificultades que implica alcanzar acuerdos entre países con importantes arsenales militares.

El mandatario tampoco descartó la posibilidad de mantener un encuentro con el líder norcoreano Kim Jong Un, aunque hasta el momento no se confirmó una reunión.

Protestas contra Trump en Filipinas

La llegada del presidente estadounidense estuvo marcada por manifestaciones de rechazo en el centro de Manila, donde organizaciones sociales y sectores de izquierda cuestionaron su política exterior y la relación del Gobierno filipino con Washington.

Los manifestantes se concentraron en la plaza Liwasang Bonifacio, con banderas y pancartas contra la influencia estadounidense. Además, reclamaron al presidente Ferdinand Marcos Jr. una política exterior independiente.

Para garantizar la seguridad de los encuentros internacionales, las autoridades filipinas desplegaron un amplio operativo con más de 23.000 efectivos de distintas fuerzas.

La gira se produce en un momento de dificultades políticas para Trump, luego de los resultados adversos que sufrió su partido en las elecciones legislativas de mitad de mandato. En ese contexto, el mandatario buscará reforzar sus vínculos internacionales y avanzar en negociaciones comerciales y estratégicas con las principales potencias asiáticas.