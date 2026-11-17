La banda presentó el videoclip de una nueva versión de uno de sus temas, esta vez con la participación especial de Nonpalidece.

Hoy 10:35

Hace poco, Kapanga presentó el disco 30 años de perlas que cuenta con versiones de varios de sus clásicos con artistas invitados y en donde aparecen el rock, el reggae, el cuarteto, la cumbia, el pop y la música urbana.

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“La verdad que son un montón de años. Ahora que el disco es realidad, tiene otro sabor. Hace más de un año que estamos detrás de este proyecto que ahora vio la luz. Estamos relajados, cumpliendo con lo prometido y con lo adeudado”, describió el Mono a La Viola, cuando salió el trabajo.

Después de haber presentado canciones como “Desearía” con Bándalos Chinos, “No me Sueltes” con Milo J, “El Mono relojero” junto a Damas Gratis, la banda de Quilmes lanzó el video de “Fumar” junto a Nonpalidece.

Originalmente editada en 2002, “Fumar” es un clásico que, más de dos décadas después, conserva toda su vigencia y se convierte en uno de los focus tracks del último material.

El corte llega con un clip junto a Nonpalidece, que refleja la complicidad y los años compartidos entre ambas bandas, que se encuentran en la amistad de las dos bandas.

En estas tres décadas, Kapanga marcó a sus fans con un sonido distintivo. “Más no se puede pedir. Jamás pensamos que íbamos a durar 30 años. Pero se ve que sí, que lo pudimos lograr y ese es el mayor orgullo como integrante de la banda. Todo lo que representó viajar a tantos países y compartir momentos con los artistas que integran este disco y todos los anteriores”, describió Claudio Mafia, baterista de la banda.

Sobre la selección de los temas que forman parte de 30 años de perlas, el Mono detalló: “Se buscó entre los clásicos; los que sentimos nosotros que daban para que tengan un invitado. En los discos anteriores de Kapanga, tuvimos varias colaboraciones y ese fue el desafío. No quisimos repetir invitados como Los Auténticos Decadentes, Adrián Dárgelos o Ricardo Mollo”.

Y agregó: “Fue un gran desafío también porque cada uno de los que está tiene una afinidad con la banda que excede lo musical. Buscamos algunas vivencias que fueron más allá de lo musical, como con Bándalos Chinos, con Milo J, con todo lo que nos une más allá de la música y con alguna vivencia personal”.