El expresidente encabezó una reunión con gobernadores y referentes del partido, donde se resolvió respaldar la iniciativa de Javier Milei. Además, el espacio insistió en la aprobación de Ficha Limpia y apoyó cambios en la elección de parlamentarios del Mercosur.

Hoy 10:59

El expresidente Mauricio Macri encabezó este martes una reunión de la mesa ejecutiva del PRO, en la que se definió acompañar la iniciativa del Gobierno de Javier Milei para suspender las PASO en las elecciones de 2027. La decisión representa un respaldo importante para el oficialismo, que busca avanzar con la reforma electoral en el Congreso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se realizó de manera virtual y contó con la participación de los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut), el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y los presidentes de los bloques legislativos, Cristian Ritondo (Diputados) y Martín Goerling (Senado), entre otros dirigentes.

Tras la reunión, el partido difundió un comunicado en el que ratificó su apoyo a tres puntos centrales de la reforma electoral: Ficha Limpia, la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur.

“En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia”, expresó el espacio.

Asimismo, confirmó su acompañamiento a la suspensión de las primarias y a la propuesta para que los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur sean designados por la Cámara de Diputados, en lugar de elegidos mediante el voto directo.

Sobre los demás puntos del proyecto, el PRO consideró positivo abrir una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar.

Un respaldo clave para el Gobierno en el Senado

La definición del partido de Macri se conoció horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retomara el tratamiento de la reforma electoral impulsada por La Libertad Avanza.

El respaldo se produce después de que algunos legisladores del PRO expresaran reparos sobre la modificación del sistema de primarias, especialmente por su aplicación a las elecciones presidenciales de 2027.

El proyecto también contempla la posibilidad de habilitar listas colectoras, una herramienta reclamada por gobernadores aliados y que todavía genera diferencias entre los distintos bloques.

Con esta decisión, el Gobierno suma el apoyo político de uno de sus principales aliados parlamentarios, aunque todavía deberá reunir los votos necesarios para conseguir la aprobación de la reforma electoral.