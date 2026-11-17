El imputado, de 56 años, habría cometido los abusos entre 2012 y 2023 en el paraje Gato Negro del departamento Figueroa. Una de las víctimas tuvo un hijo y un estudio de ADN confirmó que el acusado es el padre biológico.

Hoy 07:13

Un tribunal comenzó este martes el juicio contra un hombre de 56 años, acusado de abusar sexualmente de sus cuatro hijas en el paraje Gato Negro, departamento Figueroa. De acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2023 y una de las víctimas tuvo un hijo cuya paternidad fue confirmada mediante un estudio de ADN.

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El debate comenzó a las 9, con la intervención de los vocales Graciela Viaña de Avendaño, Alfredo Pérez Gallardo y Juan Carlos Storniolo. El acusado es representado por el abogado Martín Rojas Verón y enfrenta una expectativa de pena de hasta 20 años de prisión.

La investigación y las denuncias

De acuerdo con la investigación encabezada por la fiscal Vanina Aguilera, las víctimas tenían 23, 18, 15 y 10 años al momento de conocerse los hechos.

La causa sostiene que el hombre habría aprovechado distintas circunstancias para abusar de sus hijas, tanto en la vivienda familiar cuando se encontraba a solas con ellas como en sectores del monte de la zona.

La situación salió a la luz en 2023, cuando la hija menor le contó a su madre que su padre la sometía a abusos sexuales durante sus ausencias. A partir de esa revelación, las otras hermanas también comenzaron a contar las situaciones que habrían atravesado.

La investigación permitió reconstruir presuntos episodios reiterados durante más de una década. Además, uno de los elementos incorporados a la causa fue el estudio genético que confirmó que el acusado es el padre biológico del hijo de una de las víctimas.

El hombre fue detenido menos de una semana después de presentada la denuncia. Sin embargo, el año pasado obtuvo el beneficio del arresto domiciliario.

Una semana de audiencias a puertas cerradas

La acusación principal es por abuso sexual reiterado agravado por el vínculo, en función de la relación de parentesco entre el imputado y las víctimas.

Está previsto que el juicio se extienda durante aproximadamente una semana, período en el que se incorporarán distintas pruebas y testimonios. Entre las declaraciones previstas podrían encontrarse las de las dos hermanas mayores.

Por tratarse de una causa que involucra delitos contra la integridad sexual y víctimas menores de edad al momento de los hechos, todas las audiencias se desarrollarán a puertas cerradas, con el objetivo de preservar su intimidad.

El tribunal deberá analizar las pruebas reunidas durante la investigación y determinar la responsabilidad penal del acusado.