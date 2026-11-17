Durante el encuentro se trataron detalles de la próxima Expo Santiago Inclusiva, propuesta que busca promover la inclusión, la participación comunitaria y el respeto por los derechos de las infancias.

Hoy 18:33

El intendente, Ing. Mario Benavente, mantuvo un encuentro con la comisión directiva de Forum Infancias Santiago, cuyos integrantes presentaron los detalles de la próxima Expo Santiago Inclusiva, una propuesta destinada a promover la inclusión, la participación comunitaria y el respeto por los derechos de las infancias.

Durante la reunión participaron la presidenta, Candela Chávez; la secretaria, Evelia Lazzarone; y la tesorera, Lourdes Calderón, quienes compartieron los objetivos y las actividades previstas para esta iniciativa, que se llevará a cabo en el marco del séptimo aniversario de la institución.

La Expo tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, de 8 a 19 horas, en el Nodo Tecnológico, con entrada libre y gratuita. La propuesta contará con espacios de formación y reflexión, mesas de debate, una feria de stands con productos y servicios vinculados a la inclusión, además de actividades recreativas y culturales destinadas a niños, niñas y sus familias.