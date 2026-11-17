Durante el encuentro se trataron detalles de la próxima Expo Santiago Inclusiva, propuesta que busca promover la inclusión, la participación comunitaria y el respeto por los derechos de las infancias.
El intendente, Ing. Mario Benavente, mantuvo un encuentro con la comisión directiva de Forum Infancias Santiago, cuyos integrantes presentaron los detalles de la próxima Expo Santiago Inclusiva, una propuesta destinada a promover la inclusión, la participación comunitaria y el respeto por los derechos de las infancias.
Durante la reunión participaron la presidenta, Candela Chávez; la secretaria, Evelia Lazzarone; y la tesorera, Lourdes Calderón, quienes compartieron los objetivos y las actividades previstas para esta iniciativa, que se llevará a cabo en el marco del séptimo aniversario de la institución.
La Expo tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, de 8 a 19 horas, en el Nodo Tecnológico, con entrada libre y gratuita. La propuesta contará con espacios de formación y reflexión, mesas de debate, una feria de stands con productos y servicios vinculados a la inclusión, además de actividades recreativas y culturales destinadas a niños, niñas y sus familias.