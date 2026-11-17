El indicador elaborado por JP Morgan se sostuvo por encima de los 850 puntos básicos en una jornada marcada por la volatilidad internacional. Los bonos argentinos mostraron resultados dispares y la Bolsa porteña cerró en baja.

Hoy 19:43

El riesgo país de la Argentina cerró este martes 17 de noviembre en 854 puntos básicos, en una jornada financiera marcada por la volatilidad de los mercados internacionales y la persistente cautela de los inversores respecto de los activos argentinos.

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El indicador elaborado por el banco JP Morgan se mantuvo por encima de la barrera de las 850 unidades, luego del repunte registrado al comienzo de la semana, reflejando las dificultades que enfrenta el país para recuperar la confianza de los mercados financieros.

Este índice mide la diferencia entre el rendimiento que ofrecen los bonos soberanos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de menor riesgo. Su evolución resulta clave para evaluar las condiciones de financiamiento internacional de la Argentina.

Los bonos argentinos operaron con resultados dispares

En el mercado de renta fija, los bonos soberanos argentinos en dólares, tanto bajo legislación local como extranjera, atravesaron una jornada de movimientos irregulares en Wall Street.

Durante las primeras operaciones se observaron retrocesos en los títulos Globales y Bonares, aunque algunos lograron reducir sus pérdidas con el transcurso de las horas.

Sin embargo, esa recuperación parcial no alcanzó para generar una reducción significativa del riesgo país, que continúa en niveles elevados y limita las posibilidades de que la Argentina regrese de manera sostenida a los mercados internacionales de crédito.

El comportamiento de los títulos públicos volvió a poner de manifiesto la prudencia de los inversores, en un escenario condicionado por factores económicos locales y la incertidumbre financiera internacional.

La Bolsa porteña cerró en baja

La cautela también se trasladó al mercado accionario argentino. El índice S&P Merval, principal referencia de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, terminó la jornada con una caída cercana al 0,35% en pesos.

De esta manera, el indicador se ubicó alrededor de los 2.848.900 puntos, mientras que su cotización medida en dólares también registró un retroceso.

Entre las empresas que mostraron las mayores bajas se destacaron Metrogas, Grupo Supervielle y Sociedad Comercial del Plata, cuyos papeles finalizaron la rueda con pérdidas.

En contraste, algunas compañías consiguieron resultados positivos, entre ellas Aluar y Pampa Energía, que lograron mantenerse en terreno favorable pese al contexto general de incertidumbre.

El dólar oficial cerró en $1.575 y el blue en $1.605

En el mercado cambiario, el dólar oficial finalizó la jornada en $1.575 para la venta, mientras que el dólar blue cerró en $1.605.

Las cotizaciones de las distintas variantes de la divisa estadounidense continuaron bajo la atención de los operadores, en paralelo con el comportamiento de los bonos y las acciones argentinas.

La atención de los inversores sigue puesta en la economía argentina

La permanencia del riesgo país por encima de los 850 puntos básicos evidencia que los mercados financieros todavía mantienen una postura prudente frente a las perspectivas económicas de la Argentina.

Aunque durante las últimas jornadas se registraron movimientos de recuperación en determinados activos, el indicador aún no consigue consolidar una tendencia descendente que permita mejorar sustancialmente las condiciones de financiamiento externo.

En este escenario, la evolución de los bonos soberanos, las condiciones financieras internacionales y las expectativas sobre la economía argentina continuarán siendo factores determinantes para el comportamiento del riesgo país en las próximas ruedas.