El esperado videojuego de Rockstar Games se estrenará este jueves 19 de noviembre, después de 13 años de espera. Argentina figura entre los mercados más caros para adquirirlo, principalmente por los impuestos que encarecen su precio final.

Hoy 19:35

A pocos días de uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos, Grand Theft Auto VI (GTA VI) genera una enorme expectativa entre los fanáticos argentinos. Sin embargo, su llegada también plantea una cuestión económica: comprarlo en Argentina a través de PlayStation Store costará US$ 96,79, un valor superior al de numerosos mercados internacionales.

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El nuevo título de Rockstar Games estará disponible desde este jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, marcando el regreso de la franquicia después de 13 años sin una nueva entrega principal.

Según un relevamiento internacional de Leonida Lab, denominado GTA VI Global Price Index, Argentina figura entre los mercados con precios más elevados para la versión de PlayStation. Mientras que el valor de lista de la edición estándar es de US$ 79,99, el importe final asciende a US$ 96,79 debido a la aplicación del 21% de IVA.

Por qué GTA VI cuesta más caro en Argentina

La diferencia de precio se explica principalmente por los impuestos que se aplican sobre las compras digitales realizadas a proveedores del exterior.

En Argentina, la edición estándar de GTA VI tiene un precio base de US$ 79,99, idéntico al establecido para Estados Unidos. Sin embargo, al finalizar la operación en PlayStation Store se incorpora el 21% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que representa un recargo aproximado de US$ 16,80.

De esta manera, el valor final llega a US$ 96,79, incluso por encima de los precios registrados en países como España, Francia, Alemania e Italia, donde el juego se comercializa a 79,99 euros, una cifra equivalente a aproximadamente 90 dólares según la cotización utilizada para la comparación.

El relevamiento también muestra diferencias entre plataformas. En el caso de Xbox, el videojuego se comercializa en pesos argentinos y su equivalente en dólares puede resultar inferior al de PlayStation, dependiendo del tipo de cambio utilizado.

Qué impuestos se aplican y cómo evitar cargos adicionales

Uno de los aspectos que deben considerar los compradores es la diferencia entre el IVA y las percepciones impositivas que pueden aplicarse a determinadas operaciones en moneda extranjera.

Aunque la percepción del 30% a cuenta del impuesto a las Ganancias continúa vigente para distintos consumos internacionales, las compras realizadas en plataformas de videojuegos incluidas en la normativa de ARCA quedaron exceptuadas de ese recargo desde abril de 2025.

Entre las plataformas comprendidas se encuentran PlayStation Network, Xbox, Steam, Epic Games y Rockstar Games, entre otras. Por lo tanto, el principal impuesto nacional que encarece la compra digital de GTA VI es el IVA del 21%.

No obstante, dependiendo de la jurisdicción donde esté radicado el comprador, pueden existir cargos adicionales por Ingresos Brutos, lo que podría incrementar el importe final.

Cuánto cuestan las diferentes ediciones de GTA VI

Rockstar Games confirmó dos versiones del esperado videojuego. La edición estándar cuesta US$ 79,99 antes de impuestos e incluye el juego completo, el paquete Vintage Vice City y un mes de acceso a GTA+, sujeto a las condiciones de la promoción.

Por su parte, la edición Ultimate tiene un precio base de US$ 99,99 e incorpora contenido adicional, entre ellos vehículos, armas e indumentaria exclusiva dentro del videojuego.

La descarga anticipada comenzó el pasado 10 de noviembre, permitiendo que los usuarios que ya reservaron alguna de las ediciones puedan preparar sus consolas antes del lanzamiento oficial.

El regreso a Vice City después de 13 años

Más allá de los precios, GTA VI representa uno de los estrenos más importantes de la industria del entretenimiento en 2026. La nueva entrega llevará nuevamente a los jugadores a Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami que se convirtió en uno de los escenarios más reconocidos de la franquicia.

La historia estará protagonizada por Jason y Lucía, una pareja que termina involucrada en una conspiración criminal después de que un golpe aparentemente sencillo salga mal. La aventura se desarrollará en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida.

El lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre, con una habilitación escalonada según la región. Inicialmente estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, mientras que Rockstar Games todavía no confirmó una fecha oficial para una versión de PC.

Con la expectativa mundial en aumento, los jugadores argentinos deberán afrontar un costo considerable para acceder al videojuego, especialmente quienes decidan adquirirlo en la tienda digital de PlayStation, donde el precio final se acerca a los 100 dólares.