El presidente estadounidense descartó estar preocupado por los problemas que afectaron a aeropuertos, aerolíneas y bancos. Mientras tanto, una nueva falla alcanzó a la red interna de la Agencia de Seguridad Nacional, que maneja información altamente confidencial.

Hoy 19:41

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia este martes a la seguidilla de fallas tecnológicas que afectaron a aeropuertos, aerolíneas, bancos y plataformas digitales en distintos puntos del país. Pese a la preocupación generada por los incidentes, el mandatario aseguró que no existe motivo para alarmarse.

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Durante una rueda de prensa en Manila, Filipinas, donde se encuentra de visita oficial, Trump fue consultado sobre las interrupciones registradas en los últimos días y respondió: "No pasa nada. Así es la vida. Cuando eres grande, poderoso y tienes todo el dinero, ocurren cosas así".

Sus declaraciones se produjeron en medio de una creciente inquietud por los problemas informáticos que afectaron servicios esenciales de Estados Unidos, especialmente en el transporte aéreo, las operaciones bancarias y las comunicaciones digitales.

Una nueva falla afectó a la Agencia de Seguridad Nacional

Poco después de las declaraciones del presidente, se conoció un nuevo incidente tecnológico que involucró a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), uno de los principales organismos de inteligencia de Estados Unidos.

La interrupción afectó a NSA Net, una red interna utilizada por los empleados para intercambiar información altamente clasificada. El episodio generó preocupación debido a la sensibilidad de los datos que circulan por ese sistema.

Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por fuentes vinculadas al organismo, hasta el momento no existen evidencias de que la interrupción haya sido provocada por un ciberataque.

La falla se sumó a una serie de inconvenientes registrados desde el viernes pasado, que pusieron bajo la lupa la estabilidad de diferentes infraestructuras tecnológicas del país.

Caos aéreo y problemas en los bancos estadounidenses

Uno de los incidentes más importantes ocurrió el viernes, cuando una falla en los sistemas de comunicaciones y radares de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligó a suspender durante más de cuatro horas las salidas de vuelos en todo Estados Unidos.

Según los datos difundidos por el organismo, durante esa jornada se registraron alrededor de 12.462 vuelos cancelados, aunque no todas las suspensiones estuvieron directamente relacionadas con la paralización nacional.

La situación provocó importantes complicaciones en aeropuertos y afectó a miles de pasajeros que debieron afrontar demoras, cancelaciones y modificaciones en sus itinerarios.

A estos inconvenientes se sumaron los problemas registrados el lunes en algunos de los principales bancos estadounidenses, cuyos clientes denunciaron dificultades para acceder a sus cuentas y realizar operaciones digitales.

Por su parte, la compañía aérea United Airlines también sufrió inconvenientes tecnológicos que afectaron vuelos programados en diferentes aeropuertos del país. La empresa describió lo ocurrido como una "interrupción generalizada de sus sistemas".

El Gobierno descarta un ataque informático coordinado

Frente a la sucesión de incidentes, la administración de Donald Trump buscó llevar tranquilidad a la población y explicó que los problemas registrados en el transporte aéreo estuvieron relacionados con una inestabilidad en los sistemas de comunicaciones y radares.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no encontraron pruebas que permitan establecer una conexión entre las distintas fallas tecnológicas ni indicios de un ciberataque coordinado.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas de cada episodio, los problemas reavivaron el debate sobre la seguridad y la capacidad de respuesta de las infraestructuras digitales que sostienen servicios esenciales en Estados Unidos.

Estados Unidos realiza una prueba nacional de alertas de emergencia

En paralelo a estos acontecimientos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) programó para este martes 17 de noviembre una prueba nacional del sistema de alertas oficiales de emergencia.

El ejercicio fue previsto para las 14.20, hora de la costa este estadounidense, y contempla la transmisión de un mensaje de prueba a través de señales de radio y televisión.

Se trata del primer simulacro de alcance nacional desde 2023 y tiene como objetivo comprobar que los medios de comunicación puedan recibir y retransmitir correctamente las alertas oficiales ante eventuales emergencias.

Las autoridades aclararon que el procedimiento no incluye notificaciones a teléfonos celulares y no está relacionado con las fallas tecnológicas registradas durante los últimos días.

En este escenario, mientras crecen los interrogantes sobre la seguidilla de interrupciones, Trump mantiene su postura de minimizar los incidentes y descartar que Estados Unidos atraviese una crisis tecnológica generalizada.