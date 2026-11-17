El Gobierno Municipal intensificó los trabajos de infraestructura con la instalación de 140 metros de tubos de alcantarilla y obras de cordón cuneta en el barrio La Florida. Las intervenciones buscan mejorar el escurrimiento del agua de lluvia, la circulación y las condiciones de los espacios urbanos.

Hoy 19:45

La ciudad de Bandera continúa avanzando con un plan de obras públicas destinado a mejorar la infraestructura urbana y atender demandas de los vecinos. En las últimas jornadas, el Gobierno Municipal intensificó las tareas en distintos sectores, con trabajos vinculados al sistema hídrico y al ordenamiento vial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los ejes prioritarios es la optimización del sistema de desagües para prevenir anegamientos. En este marco, se concretó la instalación de 140 metros de tubos de alcantarilla, una intervención importante en la traza del canal principal que inicia su recorrido en la Ruta 21, bordea el barrio Los Inmigrantes y desemboca en la Ruta 98.

Esta obra de infraestructura hidráulica tiene como objetivo garantizar un mejor escurrimiento del agua de lluvia, proteger los hogares de la zona y brindar mayor seguridad ante condiciones climáticas adversas. Desde el Ejecutivo local destacaron que los avances son posibles gracias al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia, así como a la colaboración y paciencia de los vecinos frentistas.

Paralelamente, las cuadrillas municipales concentraron sus esfuerzos en el barrio La Florida, donde avanzan los trabajos de cordón cuneta con base estabilizada sobre las calles Quintana Sur y Antártida Argentina.

Estas intervenciones buscan mejorar la accesibilidad y las condiciones de las calles, además de cumplir un doble propósito: facilitar el escurrimiento superficial de las aguas y optimizar la circulación vehicular y peatonal, contribuyendo al ordenamiento urbano de este sector de la ciudad.

Desde el Municipio señalaron que las obras forman parte de una planificación orientada al desarrollo de la infraestructura local, con acciones destinadas a responder a las necesidades de los distintos barrios.

Bajo el lema “Todos juntos, siempre”, el Gobierno Municipal de Bandera reafirmó su compromiso de continuar gestionando y ejecutando obras que contribuyan al crecimiento de la ciudad, mediante el trabajo conjunto entre el Estado provincial, el Municipio y la comunidad.