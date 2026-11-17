La expresidenta agradeció las muestras de apoyo de los militantes que se congregaron frente a su domicilio en Buenos Aires. La movilización se realizó en el marco del Día de la Militancia, a 54 años del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina.

Hoy 20:03

Cristina Fernández de Kirchner salió este martes 17 de noviembre al balcón de su departamento, ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, para saludar a los militantes y simpatizantes que se reunieron frente a su domicilio con motivo del Día de la Militancia Peronista.

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Desde las primeras horas de la jornada, agrupaciones políticas, dirigentes y seguidores del peronismo se acercaron a las inmediaciones de la vivienda, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria, para expresar su respaldo y participar de la conmemoración.

Durante su aparición, Cristina Kirchner saludó con los brazos en alto, sonrió y agradeció las muestras de afecto de quienes se encontraban en la calle. Los presentes acompañaron el momento con banderas argentinas, pancartas y cánticos partidarios.

La convocatoria se desarrolló en una fecha significativa para el peronismo, ya que cada 17 de noviembre se recuerda el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, después de permanecer 17 años en el exilio tras su derrocamiento en 1955.

Este año se cumplen 54 años de aquel acontecimiento histórico, que dio origen a la conmemoración del Día de la Militancia. La jornada volvió a reunir a seguidores de la expresidenta frente a su domicilio, en una nueva manifestación de apoyo político.