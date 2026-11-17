La Municipalidad de la Capital informó que todavía quedan vacantes disponibles para las salas de 3, 4 y 5 años. Las familias interesadas pueden realizar el trámite de lunes a viernes en los establecimientos educativos.
La Municipalidad de Santiago del Estero, a través de la Subsecretaría de Educación, informó que continúan abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 en los jardines de infantes municipales, debido a que todavía hay vacantes disponibles en algunas instituciones para las salas de 3, 4 y 5 años.
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Desde el área educativa destacaron que los establecimientos ofrecen una formación integral, con propuestas pedagógicas que incorporan nuevas tecnologías, actividades recreativas y espacios destinados al desarrollo de habilidades sociales y creativas.
La subsecretaria de Educación, Nancy Bravo, explicó que el servicio educativo municipal incluye contenidos relacionados con el cuidado del medio ambiente, la educación vial, la educación digital y la robótica.
"La propuesta educativa del servicio municipal incluye el cuidado del medio ambiente, la educación vial, la educación digital y la robótica", señaló la funcionaria.
Además, resaltó que los jardines cuentan con instalaciones amplias, ventiladas y climatizadas, junto con recursos didácticos y tecnológicos que acompañan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Bravo también destacó la participación de profesores especializados en Educación Física y Lenguajes Artísticos, así como la realización de campamentos, jornadas recreativas y actividades institucionales.
Entre estas últimas mencionó la Feria de Ciencias, la Feria del Libro y Santiago Baila, propuestas que buscan promover la participación de los niños en experiencias educativas y comunitarias.
¿Qué jardines municipales tienen inscripciones abiertas?
Según informó la Subsecretaría de Educación, los establecimientos que todavía cuentan con vacantes son:
Jardín N° 1 “Blancanieves”, barrio San Francisco Solano.
Jardín N° 2 “Mi Casita”, barrio Cáceres.
Jardín N° 3 “Rosario Vera Peñaloza”, barrio Alberdi.
Jardín N° 5 “Rita L. D. Victoria”, barrio Ramón Carrillo.
Jardín N° 6 “Pulgarcito”, barrio Colón.
Jardín N° 7 “Caperucita”, barrio Francisco de Aguirre.
Jardín N° 8 “Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa”.
Jardín N° 9 “Nuestra Señora de la Misericordia”.
Jardín N° 11 “Shunko”, barrio América del Sur.
Jardín N° 13 “Hormiguita Viajera”, barrio Huaico Hondo.
Jardín N° 14 “Armando Archetti”, barrio Ejército Argentino.
Jardín N° 15 “María Isabel R. de Páez”, barrio 8 de Abril.
Jardín N° 16 “Trapito”, barrio Almirante Brown.
Jardín N° 17 “Divino Niño Jesús”, barrio Sarmiento.
Jardín N° 21 “José de San Martín”, barrio San Martín.
Jardín N° 22 “Virgen del Carmen”, barrio Sargento Cabral.
Jardín N° 23 “Emilio Christensen”, barrio Juramento.
Días y horarios para realizar las inscripciones
Las familias interesadas en inscribir a sus hijos para el ciclo lectivo 2027 pueden acercarse a los jardines municipales mencionados, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 17 horas.
Desde la Municipalidad recordaron que las inscripciones permanecen abiertas en los establecimientos que todavía disponen de vacantes para las salas de 3, 4 y 5 años.