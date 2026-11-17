La Fusión enfrentará hoy, desde las 21, al conjunto correntino en busca de recuperarse después de dos derrotas consecutivas.

Hoy 20:33

Quimsa buscará reencontrarse con la victoria esta noche, cuando visite a Regatas Corrientes, desde las 21, por una nueva jornada de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet. El conjunto santiagueño afrontará su segundo compromiso en territorio correntino con el objetivo de dejar atrás dos derrotas consecutivas.

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