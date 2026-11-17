El INDEC informó que los precios mayoristas aumentaron un 1,6%, frente al 3,2% registrado en septiembre. El indicador acumuló una suba del 24,8% en lo que va del año, mientras que el costo de la construcción avanzó un 1,7%.

Hoy 21:27

La inflación mayorista en Argentina fue del 1,6% durante octubre de 2026, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El resultado marcó una importante desaceleración respecto de septiembre, cuando el indicador había registrado un incremento del 3,2%, aunque los precios continuaron aumentando.

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De acuerdo con el informe oficial, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló una suba del 24,8% en los primeros diez meses del año, mientras que la variación interanual alcanzó el 29,8%. Además, el registro mensual quedó por debajo de la inflación minorista de octubre, que había sido del 2,2%.

El comportamiento del índice estuvo explicado por un incremento del 1,6% en los productos nacionales, mientras que los bienes importados registraron una suba del 0,9%. Dentro de la producción nacional, los productos primarios aumentaron un 1,1%, los manufacturados un 1,8% y la energía eléctrica no presentó variaciones.

Los combustibles, entre los principales impulsores de los aumentos

Uno de los rubros que más influyó en el resultado mensual fue el de los productos refinados del petróleo, que registraron un incremento del 4,6% durante octubre. Este sector aportó aproximadamente 0,6 puntos porcentuales a la variación general del indicador.

El ministro de Economía, Luis Caputo, difundió los resultados a través de sus redes sociales y destacó la evolución de los precios mayoristas, junto con el comportamiento de los productos nacionales, importados y los combustibles.

La desaceleración representó un cambio respecto de los meses anteriores. En agosto, los precios mayoristas habían aumentado un 2,1%, mientras que en septiembre el incremento se había acelerado hasta el 3,2%. Con el dato de octubre, el ritmo mensual de aumento se redujo a la mitad, aunque el índice mantuvo una variación positiva.

El costo de la construcción también aumentó

En paralelo, el INDEC dio a conocer los resultados del Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, que registró una suba del 1,7% durante octubre, por encima del 1,5% observado en septiembre.

El incremento estuvo compuesto por un aumento del 1,5% en los materiales, mientras que la mano de obra y los gastos generales avanzaron un 1,8% cada uno.

De esta manera, los datos oficiales reflejaron una moderación en el ritmo de aumento de los precios mayoristas durante octubre, mientras que los costos vinculados con la construcción continuaron en alza.

La evolución de ambos indicadores permite observar el comportamiento de los precios en diferentes sectores de la economía, aunque sus variaciones no necesariamente se trasladan de manera directa o inmediata a los valores que pagan los consumidores.