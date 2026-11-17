La Libertad Avanza logró avanzar con el proyecto en la Cámara de Diputados luego de aceptar modificaciones solicitadas por el PRO, la UCR y otros sectores dialoguistas.

Hoy 22:27

El Gobierno de Javier Milei consiguió este martes el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, luego de alcanzar acuerdos con diferentes bloques aliados y aceptar modificaciones en puntos centrales de la iniciativa.

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El avance legislativo se produjo después de varias semanas de negociaciones entre La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Provincias Unidas y Argentina Federal, cuyos representantes reclamaron cambios para garantizar su acompañamiento.

Con el dictamen firmado, el oficialismo buscará llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados el próximo miércoles 25 de noviembre. Sin embargo, desde la Casa Rosada reconocen que todavía quedan aspectos por resolver y que los compromisos asumidos deberán incorporarse a la redacción definitiva.

Los cambios acordados para discapacidad

Uno de los principales puntos de negociación estuvo relacionado con el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad, una cuestión que había generado diferencias entre el oficialismo y sus aliados.

El Ejecutivo aceptó retirar los artículos que derogaban disposiciones vinculadas con la emergencia en discapacidad y asumió el compromiso de garantizar los recursos necesarios para sostener las prestaciones del sector.

Esta modificación había sido planteada como una condición por representantes del PRO y el MID, que reclamaron evitar contradicciones entre el Presupuesto y la legislación específica sobre discapacidad.

La discusión también incluye la Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad, que cuenta con media sanción de Diputados y dictamen en el Senado.

No obstante, todavía resta definir cómo se distribuirán los fondos y cuáles serán los mecanismos de actualización de las partidas destinadas al sistema.

Universidades: reclaman mayores recursos para 2027

Otro de los capítulos centrales de las negociaciones corresponde al financiamiento de las universidades nacionales.

El Gobierno mantiene conversaciones para alcanzar un entendimiento que combine mayores recursos presupuestarios con modificaciones en el régimen de contribuciones patronales administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Por el momento, no existe una propuesta definitiva que haya sido aceptada por las autoridades universitarias.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama un presupuesto de $11 billones para 2027, mientras que el proyecto original presentado por el Ejecutivo contempla $7,3 billones.

Las universidades buscan garantizar recursos suficientes para afrontar salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e investigación.

En paralelo, el diputado de Argentina Federal Oscar Herrera Ahuad solicitó mayores partidas para el área de Ciencia y Tecnología.

Las proyecciones económicas del Presupuesto 2027

El proyecto mantiene las principales estimaciones macroeconómicas presentadas por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que servirán como referencia para la planificación de los recursos y gastos del Estado nacional durante el próximo año.

Entre las proyecciones oficiales se destacan:

Crecimiento económico del 4% durante 2027.

durante 2027. Inflación anual del 18% acumulada hasta diciembre del próximo año.

acumulada hasta diciembre del próximo año. Tipo de cambio oficial estimado en $1.848.

Estas cifras corresponden a las proyecciones del Poder Ejecutivo y no representan resultados económicos confirmados.

Desde la oposición cuestionaron los supuestos utilizados por el Gobierno para elaborar el proyecto.

El diputado peronista Sebastián Galmarini afirmó: "Todos los parámetros son falsos. Es un dibujo donde están subestimando la inflación, sobre estimando el nivel de ingresos, incumplen las metas del acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. Es un dibujo para un año electoral donde la volatilidad aumenta".

Los reclamos del MID y las obras públicas

Durante el debate en comisión, los diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), encabezados por Oscar Zago y Eduardo Falcone, insistieron en la necesidad de incorporar modificaciones al proyecto.

Entre sus principales pedidos se encuentran garantizar los fondos destinados a discapacidad y duplicar los recursos para las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes universitarios de carreras consideradas estratégicas.

Falcone cuestionó la falta de respuestas a los planteos presentados con anterioridad.

"Hace diez días hicimos esos pedidos y no tuvimos ninguna respuesta", expresó el legislador, aunque aclaró que su espacio acompañará el proyecto en disidencia.

Uno de los avances obtenidos por el MID fue el compromiso oficial de incorporar una partida para finalizar las obras de la Ruta Nacional 5, en el tramo comprendido entre Mercedes y Suipacha.

La obra cuenta con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF), pero no había sido incluida inicialmente en el Presupuesto.

El acuerdo se alcanzó luego de una reunión entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, Eduardo Falcone, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, y el secretario de Interior, Gustavo Coria.

Las concesiones al PRO y los reclamos de los gobernadores

Las negociaciones también incluyeron compromisos vinculados con obras públicas e infraestructura en diferentes provincias, solicitados por los gobernadores que mantienen canales de diálogo con el Ejecutivo nacional.

El oficialismo aseguró que incorporó proyectos reclamados por los mandatarios provinciales, aunque todavía no se difundieron los montos definitivos ni la distribución territorial de las partidas.

Entre los acuerdos alcanzados con el PRO figura la prórroga hasta 2032 de los regímenes de promoción automotriz y autopartista, establecidos mediante las leyes 27.263 y 27.686.

La medida contempla beneficios impositivos para las empresas del sector, como la devolución acelerada del IVA, la amortización anticipada en el Impuesto a las Ganancias y retenciones cero para las exportaciones.

También se registraron avances en las negociaciones por los fondos de coparticipación reclamados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Gobierno nacional aceptó regularizar las transferencias y habilitar operaciones de financiamiento porteño con la CAF, luego de conversaciones entre el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El rechazo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda

Mientras el oficialismo avanzó con la firma del dictamen, los representantes de Unión por la Patria manifestaron su rechazo al proyecto y presentaron una propuesta alternativa.

La diputada Julia Strada cuestionó los fundamentos económicos de la iniciativa y sostuvo que "hay una inconsistencia estructural del Presupuesto".

Además, lamentó la ausencia del ministro de Economía, Luis Caputo, durante el debate parlamentario.

Por su parte, la legisladora Sabrina Selva reclamó la incorporación de recursos para el Fondo de Seguridad Vial, destinados a la construcción y el mantenimiento de rutas nacionales.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, defendió la presentación de una iniciativa alternativa que contemple otras prioridades económicas y sociales.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Romina Del Plá también fundamentó su rechazo a la propuesta oficialista.

El próximo paso será el debate en Diputados

Con la firma del dictamen de mayoría, La Libertad Avanza consiguió superar una instancia clave en el tratamiento del Presupuesto 2027, aunque todavía deberá reunir los votos necesarios para aprobarlo en el recinto.

El oficialismo pretende que la iniciativa sea debatida el miércoles 25 de noviembre, antes de que finalice el período ordinario de sesiones del Congreso.

La discusión estará centrada en la distribución de los recursos nacionales, los compromisos asumidos con las provincias y las partidas destinadas a áreas sensibles como discapacidad, universidades, infraestructura y desarrollo productivo.

De esta manera, el Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su estrategia legislativa para conseguir la aprobación del Presupuesto 2027, considerado una de las principales herramientas para implementar su programa económico durante el próximo año.