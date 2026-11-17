Martín Goerling, jefe del bloque del PRO en el Senado, criticó la suspensión de las PASO para 2027, pese al respaldo de su partido al proyecto del Gobierno. También advirtió sobre los riesgos de incorporar colectoras y una eventual judicialización de los cambios electorales.

Hoy 21:44

El senador nacional por Misiones y presidente del bloque del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling, expresó fuertes cuestionamientos a la reforma política impulsada por el Gobierno de Javier Milei, luego de que su partido anunciara que acompañará la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027.

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Aunque la conducción del PRO resolvió respaldar la iniciativa oficialista, el legislador planteó diferencias con la propuesta y advirtió sobre las posibles consecuencias de modificar el sistema electoral sin una discusión integral.

"No es una reforma electoral, es un parche electoral", sostuvo Goerling, al cuestionar que el proyecto establezca únicamente la suspensión de las primarias para las próximas elecciones presidenciales, en lugar de definir una modificación permanente.

El PRO acompañará al Gobierno, pero existen diferencias internas

El senador explicó que la decisión partidaria fue adoptada durante una reunión de la Mesa Ejecutiva Nacional del PRO, en la que prevaleció la postura de los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut, junto con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Los dirigentes acordaron respaldar la suspensión de las PASO para 2027 y acompañar el proyecto de Ficha Limpia. Sin embargo, Goerling dejó asentada su posición contraria a algunos aspectos de la reforma.

El legislador consideró que los argumentos relacionados con el costo de las elecciones y la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a votar deberían formar parte de un debate más amplio sobre el funcionamiento del sistema político argentino.

En ese sentido, reclamó que las modificaciones electorales sean discutidas "en serio, a fondo y no a las apuradas", al considerar que una suspensión limitada a un solo proceso electoral no resuelve los problemas estructurales del sistema.

Advirtió que la suspensión de las PASO podría perjudicar al Gobierno

Goerling también manifestó que la eliminación temporal de las primarias podría tener consecuencias negativas para el propio oficialismo, debido a que las PASO permiten ordenar las candidaturas dentro de los distintos espacios políticos.

"Yo personalmente creo que al Gobierno le conviene las PASO", afirmó el senador.

Según su análisis, prescindir de esa instancia electoral podría provocar una mayor dispersión de candidaturas y votos, tanto entre las fuerzas oficialistas como en los sectores de la oposición.

Para fundamentar su postura, recordó las elecciones presidenciales de 2003, cuando Carlos Menem obtuvo el primer lugar en la primera vuelta, pero desistió de participar del balotaje frente a Néstor Kirchner.

El senador también señaló que el peronismo cuenta con diferentes dirigentes con aspiraciones presidenciales y que, sin elecciones primarias, podrían presentarse varias alternativas en los comicios generales.

Al evaluar la suspensión de las PASO, fue contundente: "Para mí es un error".

Las críticas a las colectoras y el riesgo de judicialización

Otro de los aspectos cuestionados por Goerling fue la posibilidad de incorporar listas colectoras al sistema electoral nacional, un mecanismo que permitiría a distintas agrupaciones provinciales acompañar a un mismo candidato presidencial con listas propias.

El legislador sostuvo que este esquema podría modificar la distribución de los votos y favorecer a aquellos candidatos que consigan reunir el respaldo de diferentes fuerzas políticas.

"La colectora lo único que hace es juntar votos para el presidente", manifestó.

Además, advirtió que el mecanismo podría beneficiar al peronismo en aquellas provincias donde sus diferentes sectores no logren alcanzar acuerdos para presentar listas unificadas.

El senador también planteó objeciones constitucionales sobre la utilización de colectoras en las elecciones para la Cámara alta, donde la Constitución establece que dos bancas corresponden a la fuerza más votada y una a la segunda.

Desde su perspectiva, permitir que diferentes listas acompañen a un mismo candidato presidencial podría generar controversias sobre la interpretación de los criterios de mayoría y minoría.

En ese contexto, alertó sobre el riesgo de que los cambios terminen siendo cuestionados ante la Justicia.

"Lo peor que te puede salir es sacar la reforma, después se judicialice y ponés más incertidumbre todavía al período electoral", advirtió.

La experiencia electoral de Misiones

Para respaldar sus cuestionamientos, Goerling recordó que durante la presidencia de Mauricio Macri se había dictado un decreto destinado a prohibir las colectoras.

También relacionó su postura con la experiencia de Misiones, provincia donde se aplica un sistema de ley de lemas.

"Yo soy un luchador anti ley de lemas, que tengo en Misiones, lo sufrimos", expresó.

En esa línea, cuestionó a dirigentes provinciales que rechazan determinados mecanismos electorales en sus distritos, pero podrían respaldar herramientas similares a nivel nacional.

Sus críticas estuvieron dirigidas especialmente a representantes del espacio político encabezado por Carlos Rovira y al gobernador misionero Hugo Passalacqua.

Ficha Limpia y cambios en el financiamiento de los partidos

La iniciativa oficialista también incluye modificaciones vinculadas con el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.

Entre los cambios propuestos se encuentra elevar de cinco a diez la cantidad de distritos necesarios para obtener el reconocimiento como partido político de alcance nacional.

Goerling consideró que estos aspectos merecen un debate específico y que no deberían quedar relegados dentro de la discusión sobre la suspensión de las elecciones primarias.

Por otra parte, manifestó su respaldo al tratamiento del proyecto de Ficha Limpia, una de las iniciativas que la conducción nacional del PRO decidió acompañar.

"Ojalá salga Ficha Limpia, por lo menos", expresó.

La preocupación por las economías regionales

Durante sus declaraciones, el senador también se refirió a la situación económica de Misiones y cuestionó la distancia que, a su entender, existe entre las negociaciones políticas y las dificultades que atraviesan los ciudadanos.

En ese sentido, consideró que las discusiones electorales pueden reforzar la percepción de que los dirigentes están concentrados en sus propios intereses.

Según expresó, la ciudadanía "lo único que ve es una rosca", en referencia a los acuerdos y negociaciones entre los diferentes espacios políticos.

Asimismo, mencionó las dificultades que atraviesan diferentes actividades productivas de su provincia, especialmente la yerba mate, la madera, el té, el tabaco, el turismo y el comercio.

De esta manera, Martín Goerling dejó expuestas sus diferencias con la reforma política del Gobierno nacional, aunque la conducción del PRO ratificó su decisión de acompañar la suspensión de las PASO para 2027 y el proyecto de Ficha Limpia.