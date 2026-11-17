La Cancillería argentina rechazó la presencia de la hermana del rey Carlos III en el archipiélago y cuestionó las actividades oficiales de la realeza británica. La visita se produce en medio de una disputa internacional por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

Hoy 22:09

El Gobierno de Javier Milei expresó este martes su rechazo a la visita oficial de la princesa Ana del Reino Unido a las Islas Malvinas y calificó su presencia en el archipiélago como una provocación, en medio de las tensiones diplomáticas por la soberanía y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

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A través de un comunicado difundido por la Cancillería argentina, el Ejecutivo cuestionó las actividades que desarrolla la hermana del rey Carlos III en las islas y ratificó el reclamo nacional sobre los territorios ocupados por el Reino Unido.

En el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que las actividades oficiales de la princesa "se llevan a cabo en ejercicio de la ocupación ilegal británica" en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Además, el Gobierno calificó la visita como "una provocación" y vinculó el viaje con el avance británico en la explotación unilateral de hidrocarburos mediante el otorgamiento de licencias que la Argentina considera ilegítimas.

La visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas

La princesa Ana llegó al archipiélago el pasado lunes 9 de noviembre, acompañada por su esposo, el vicealmirante Timothy Laurence, para desarrollar una agenda oficial que se extenderá hasta el 20 de noviembre.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Palacio de Buckingham, la gira contempla actividades en las Islas Malvinas y una segunda etapa en las Georgias del Sur.

Desde Londres explicaron que el viaje está relacionado con el rol que desempeña la princesa como patrona del South Georgia Heritage Trust, una organización dedicada a la conservación del patrimonio histórico y ambiental de ese territorio.

Entre las actividades previstas se encuentran reuniones con integrantes de la comunidad local, una visita al faro de Cabo Pembroke, recorridas por las instalaciones de Tussac House y la inauguración de un nuevo Complejo Deportivo Nacional.

En las Georgias del Sur, la princesa también tiene previsto reunirse con representantes del British Antarctic Survey y autoridades locales, además de rendir homenaje al explorador Ernest Shackleton.

La disputa por la explotación de petróleo en el Atlántico Sur

La presencia de la integrante de la familia real británica se produce en un momento de especial tensión entre la Argentina y el Reino Unido, debido al conflicto por la explotación de recursos petrolíferos en las aguas que rodean las Islas Malvinas.

El Gobierno argentino inició un procedimiento de arbitraje en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y solicitó medidas provisionales de urgencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

El objetivo de la presentación argentina es frenar las actividades de explotación de hidrocarburos que el Reino Unido impulsa en el área, sin el consentimiento del Estado argentino.

La visita de la princesa Ana coincidió con el inicio de las audiencias desarrolladas en Hamburgo, Alemania, donde se analiza la controversia vinculada con los recursos naturales del Atlántico Sur.

Desde la administración nacional consideran que las licencias otorgadas unilateralmente por las autoridades británicas vulneran los derechos soberanos que reclama la Argentina sobre el archipiélago y sus espacios marítimos.

Argentina volvió a exigir negociaciones por la soberanía

En el cierre del comunicado, la Cancillería argentina reiteró su llamado al Reino Unido para que retome las negociaciones bilaterales destinadas a encontrar una solución pacífica a la controversia de soberanía.

El Gobierno recordó la vigencia de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como otras resoluciones del organismo internacional y de su Comité Especial de Descolonización.

"Es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a la anacrónica situación colonial en esos archipiélagos, que son parte integrante de la República Argentina", expresó el Ejecutivo.

De esta manera, la administración de Javier Milei ratificó su posición respecto de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y cuestionó las actividades oficiales británicas en los territorios en disputa.

Antecedentes y repercusiones políticas de la visita

No es la primera vez que la presencia de la princesa Ana en las Islas Malvinas provoca una reacción diplomática argentina.

En 2022, la hermana del rey Carlos III ya había visitado el archipiélago en el marco de las actividades vinculadas con el 40.º aniversario de la Guerra de Malvinas. En aquella oportunidad, el Gobierno argentino también había cuestionado el viaje y lo había considerado un acto de carácter colonial.

Por otra parte, este martes se conoció que el Partido Justicialista presentó un proyecto en el Senado de la provincia de Buenos Aires para declarar persona no grata a la princesa Ana en territorio bonaerense.

La iniciativa también contempla una ratificación del reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos correspondientes.

En medio de este escenario, la visita de la princesa británica volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda diplomática, mientras la Argentina mantiene su reclamo ante organismos internacionales por la soberanía y la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.