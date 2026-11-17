La Fiscalía y el Juzgado Penal N.º 37 de Río de Janeiro rechazaron un acuerdo de no persecución penal solicitado por la defensa de la abogada santiagueña, que busca su absolución en la causa que enfrenta en ese país.

Hoy 16:12

La abogada defensora de Agostina Páez, Carla Junqueira, quien intervino en el proceso judicial que permitió el regreso de la santiagueña a la Argentina, explicó en diálogo con A24 que hubo cambios tanto en la Fiscalía como en el juzgado que interviene en la causa, lo que modificó el escenario judicial.

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Según detalló, el acuerdo de no persecución penal había sido propuesto inicialmente por la propia Fiscalía brasileña. Sin embargo, tras el reemplazo del fiscal que impulsó aquella alternativa, el nuevo representante del Ministerio Público adoptó una postura diferente y rechazó la posibilidad de avanzar con ese mecanismo.

Qué puede pasar con Agostina Páez

Frente a este escenario, Junqueira sostuvo que la defensa mantiene su pedido de absolución, aunque también contempla, de manera subsidiaria, la posibilidad de una condena inferior a cuatro años que permita acceder a mecanismos alternativos de resolución y reparación de las víctimas.

La defensora explicó que, según su interpretación de la jurisprudencia brasileña, una pena inferior a ese plazo permitiría volver a plantear la aplicación de un acuerdo de no persecución penal. También cuestionó la nueva postura de la Fiscalía al considerar que el mecanismo inicialmente propuesto contemplaba una reparación para las personas afectadas.

Uno de los principales interrogantes es si Agostina Páez podría verse obligada a regresar a Brasil para afrontar las próximas instancias judiciales. Sobre este punto, Junqueira descartó que sea un escenario probable.

“No creo que volver a Brasil sea una opción”, afirmó la abogada, quien sostuvo que, en caso de recibir una condena, su defendida podría cumplirla en la Argentina. Además, consideró poco probable que el juez imponga una pena superior a cuatro años.

Cabe recordar que Páez logró regresar a Santiago del Estero después de permanecer durante varias semanas en Brasil, donde enfrentó restricciones judiciales mientras avanzaba la investigación por los hechos denunciados.

Por el momento, la causa continúa abierta y no existe una condena definitiva. La defensa buscará obtener la absolución de la joven o, de manera alternativa, una resolución que contemple una pena menor y la reparación de las víctimas, mientras se aguardan nuevas definiciones de la Justicia brasileña.