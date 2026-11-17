Una de las autoridades de la empresa indicó que recuperó a las ovejas, pero no al caballo que también se fue junto a las ovejas.

Hoy 16:08

Dos pastores de una empresa agrícola perdieron un caballo y un rebaño de 847 ovejas en el distrito de Beya, en la república rusa de Jakasia (Siberia), después de descuidar a los animales, según informó el canal de Telegram 112.

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Ambos trabajadores bebieron alcohol y, en estado de ebriedad, no vigilaron al ganado, por lo que desaparecieron tanto el caballo como el rebaño completo.

El subdirector de la empresa salió a buscar a los animales y encontró a las ovejas, aunque todavía no tiene claro si ha recuperado las 847, por lo que tendrá que volver a contarlas una por una. El paradero del caballo sigue siendo desconocido.