Simón, un cachorro de siete meses, se encuentra en adopción y necesita una familia responsable que pueda brindarle un espacio seguro y los cuidados necesarios.

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El perro fue abandonado en el Cementerio de La Piedad. Tras ser asistido por personas del lugar, especialmente por Cecilia Ruiz, logró recuperarse y actualmente está alimentado y en buen estado.

Ahora, quienes lo tienen bajo cuidado buscan encontrarle un hogar definitivo. Según explicaron, Simón tiene un comportamiento guardián y existe preocupación por su seguridad en el lugar donde permanece, debido a que temen que pueda sufrir algún tipo de agresión.

Para su adopción, se solicita como requisito contar con una casa cerrada y patio. También es importante que la familia adoptante esté de acuerdo con que el cachorro continúe con su seguimiento.

Las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse por WhatsApp al 3854301979, con Cecilia Ruiz.