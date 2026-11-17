La Canarinha se impuso en su último amistoso del año, con una actuación sobresaliente del delantero del Real Madrid.

Hoy 16:00

La Selección de Brasil cerró su calendario internacional de 2026 con una contundente goleada por 7-0 frente a Singapur, en un amistoso disputado en el Estadio Nacional del país asiático. El gran protagonista de la jornada fue Vinícius Junior, quien convirtió tres goles y lideró la victoria del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.

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La Canarinha necesitaba recuperarse después de la sorpresiva derrota por 3-2 ante Japón en su presentación anterior y encontró en Singapur a un rival al que dominó desde los primeros minutos.

El equipo brasileño salió decidido a imponer condiciones y rápidamente estableció una amplia diferencia. Con una actuación brillante de Vinícius, Brasil consiguió ponerse 3-0 arriba cuando apenas habían transcurrido 21 minutos de juego.

El delantero del Real Madrid convirtió los tres primeros goles del encuentro y completó un triplete que confirmó su gran momento individual. En el amistoso anterior, frente a Japón, también había sido el autor de los dos tantos brasileños.

Antes de finalizar la primera mitad, Endrick se sumó a la lista de goleadores y estableció el 4-0, resultado con el que ambos seleccionados se fueron al descanso.

En el complemento, Brasil mantuvo su superioridad y continuó ampliando la ventaja. Estevao y Rayan marcaron el quinto y sexto tanto, respectivamente, mientras que Raoul Suhaimi convirtió en contra de su propio arco para sellar el 7-0 definitivo.

Brasil cerró un año complicado con una goleada

Más allá del amplio triunfo, la Selección brasileña terminó un 2026 marcado por resultados decepcionantes, especialmente por su participación en la Copa del Mundo.

El conjunto sudamericano sufrió una temprana eliminación frente a Noruega en el Mundial 2026, en lo que representó su peor actuación mundialista desde Italia 1990.

Además, durante la última fecha FIFA, Brasil había vuelto a dejar dudas después de caer frente a Japón, pese a contar con una destacada actuación de Vinícius Junior.

Sin embargo, la goleada ante Singapur permitió que el equipo de Carlo Ancelotti se despidiera del año con una imagen diferente, mostrando contundencia ofensiva y una clara superioridad sobre su rival.

De esta manera, Brasil cerró el 2026 con una victoria por 7-0 y un Vinícius Junior como gran figura, mientras comienza a proyectar los próximos desafíos con el objetivo de recuperar su protagonismo en el fútbol internacional.