El Millonario recibió una buena noticia en el entrenamiento de este martes, aunque dos mediocampistas importantes continúan trabajando de manera diferenciada. A cinco días del partido por los octavos de final del Torneo Clausura, el DT sigue sin definir el equipo.

Hoy 16:06

River afronta una semana decisiva de cara al encuentro frente a Lanús por los octavos de final del Torneo Clausura, y el entrenador Leonardo Ponzio recibió una buena noticia durante la práctica de este martes en Ezeiza: Juan Cruz Meza recibió el alta médica y volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel.

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Sin embargo, el panorama no es completamente alentador para el Millonario, ya que Fausto Vera y Aníbal Moreno continúan realizando trabajos diferenciados y todavía no está garantizada su presencia en el compromiso del próximo domingo 22 de noviembre, desde las 19, en el Monumental.

La recuperación de Meza representa una alternativa importante para Ponzio en un sector del campo donde las lesiones vienen generando dificultades. El juvenil de 18 años completó su rehabilitación después de 16 días de recuperación por un desgarro sufrido ante Boca el pasado 1° de noviembre.

El mediocampista había ingresado durante el segundo tiempo del Superclásico para ocupar una posición central y, gracias a su versatilidad, puede desempeñarse en diferentes sectores del mediocampo.

Aunque Meza estaría inicialmente entre los suplentes frente a Lanús, su regreso le permitirá al entrenador contar con una opción adicional para un partido de eliminación directa.

Fausto Vera sigue en duda por una nueva molestia

La situación de Fausto Vera genera incertidumbre en el cuerpo técnico. El exjugador de Argentinos Juniors ya se recuperó del desgarro que sufrió en Córdoba hace casi un mes, pero ahora presenta una tendinitis que le provoca dolor en uno de sus pies.

Esta molestia le impidió reincorporarse plenamente a los entrenamientos, por lo que todavía no está confirmado si podrá sumarse al grupo durante la práctica del miércoles.

Incluso si consigue recuperarse a tiempo, su prolongada inactividad podría condicionar sus posibilidades de ser titular ante Lanús, especialmente porque el juvenil Santiago Espíndola viene sumando minutos en esa posición.

De todos modos, Vera es el que aparece más cerca de regresar entre los mediocampistas que continúan trabajando de manera diferenciada.

Aníbal Moreno, cada vez más complicado para los playoffs

El panorama más preocupante es el de Aníbal Moreno, quien continúa sin poder entrenarse normalmente debido a una discopatía lumbar.

La persistencia de las molestias y la falta de evolución favorable generan dudas sobre su disponibilidad para los octavos de final del Clausura.

Además, en caso de que el tratamiento no produzca los resultados esperados, no se descarta la posibilidad de una intervención quirúrgica, una alternativa que desde el comienzo se intentó evitar.

Por ahora, su presencia ante Lanús parece poco probable y el cuerpo técnico seguirá evaluando su evolución.

River también espera a los convocados a la Selección Argentina

A las preocupaciones por los lesionados se suma la situación de los futbolistas que participan de la fecha FIFA con la Selección argentina, que este martes enfrentará a Costa Rica en Córdoba.

Santiago Beltrán, Thiago Almada y Gonzalo Montiel están a disposición de Lionel Scaloni y se espera que regresen a los entrenamientos de River este miércoles.

En principio, Beltrán y Almada serían titulares ante Lanús, mientras que la situación de Montiel dependerá de una resolución del Tribunal de Disciplina.

El lateral recibió una sanción de tres partidos de suspensión, de los cuales cumplió uno. River espera conocer si la pena será reducida o considerada cumplida, lo que determinará si podrá estar disponible para el encuentro.

De esta manera, Ponzio tendrá varios aspectos por resolver durante los próximos entrenamientos, mientras River se prepara para recibir a Lanús en un partido decisivo para sus aspiraciones de continuar en la pelea por el título del Torneo Clausura.