La grabación de dos minutos y medio expone la fuerte discusión que protagonizaron en Nordelta. Las imágenes, presentadas en el marco de una denuncia por amenazas, también muestran la intervención de Martín Migueles y revelan cómo comenzó el enfrentamiento.

Hoy 17:13

Un nuevo capítulo del escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez salió a la luz este martes, luego de que se conociera el video completo de la fuerte discusión que protagonizaron en una propiedad de Nordelta. La grabación, de aproximadamente dos minutos y medio, muestra cómo una conversación inicialmente centrada en un conflicto familiar terminó en un violento intercambio de insultos y amenazas.

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Las imágenes fueron registradas con el teléfono celular de Eugenia "la China" Suárez y presentadas en el marco de una denuncia contra Wanda Nara por amenazas. Hasta ahora, solamente se había difundido un fragmento del enfrentamiento ocurrido el pasado 6 de noviembre.

El episodio se produjo cuando la conductora se encontraba grabando MasterChef Celebrity y recibió mensajes de su hija mayor, quien estaba bajo el cuidado de Mauro Icardi. Según lo relatado, la menor había acusado a su padre de ejercer violencia contra ella, una situación que motivó la llegada de Wanda a la propiedad junto a su pareja, Martín Migueles.

Cómo comenzó la discusión entre Wanda Nara y la China Suárez

En los primeros segundos del video se observa a Migueles conversando con Suárez sobre los mensajes enviados por la menor y la necesidad de esclarecer lo sucedido. Durante el intercambio, el entrenador personal manifestó su disposición para intervenir y facilitar la comunicación con Icardi.

"Vos sos madre. Si te llaman y te dicen: 'No, el papá la está cagando a palos', ¿qué hacés?", le preguntó Migueles a la actriz.

Por su parte, la China explicó que había hablado con la niña y le había pedido que aclarara lo sucedido, ante la posibilidad de que sus afirmaciones hubieran surgido de un enojo. "Es importante que salgas y expliques que dijiste algo porque estabas enojada, porque te sacaron el celular, porque te pusieron un límite y que no es real", sostuvo al recordar esa conversación.

La tensión comenzó a crecer cuando Migueles aseguró que la menor continuaba sosteniendo su versión. Ante esa respuesta, Suárez manifestó su preocupación por las diferencias entre los relatos y reconoció que no sabía cómo intervenir sin agravar el conflicto familiar.

"Si sale, se pelean, discuten, todo es un quilombo y la nena llora. No sé cómo mediar", expresó la actriz cuando Migueles planteó la posibilidad de que Icardi saliera de la vivienda para conversar.

Los fuertes insultos y amenazas que quedaron registrados

El momento de mayor tensión llegó cuando Wanda Nara apareció en escena, después de haber conversado con su hija dentro del automóvil. Visiblemente alterada, volvió a manifestar sus acusaciones contra Icardi y aseguró que sus hijos habían sufrido situaciones de violencia.

Ante esas afirmaciones, la China Suárez respondió que jamás mantendría una relación con alguien que ejerciera violencia contra sus hijos. "Le arranco la cabeza yo antes", expresó.

La respuesta provocó una fuerte reacción de Wanda, quien comenzó a dirigirle insultos y advertencias a la actriz. "No lo conocés. En cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque te va a dejar en la calle y te va a cagar a palos a vos", lanzó durante el enfrentamiento.

La conductora también cuestionó los motivos de la relación entre Suárez e Icardi y elevó todavía más el tono de la discusión. "Con mis hijas no me vengas a hablar porque yo te mato a palos", expresó.

Frente a esa advertencia, la actriz le respondió: "¿A quién vas a matar a palos?". El intercambio finalizó con nuevos insultos de Wanda hacia Suárez, mientras la situación continuaba atravesada por las acusaciones y el conflicto familiar.

La difusión del video completo incorpora nuevos detalles sobre el enfrentamiento y permite conocer la conversación previa a los insultos que ya habían trascendido. Además, la grabación forma parte de las actuaciones vinculadas con la denuncia por amenazas presentada contra la conductora, en medio de la prolongada disputa que mantiene con Mauro Icardi.