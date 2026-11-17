El Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo dio inicio a una semana de actividades destinadas a concientizar sobre la atención de los bebés prematuros. Autoridades sanitarias destacaron el trabajo interdisciplinario, la inversión en tecnología y el acompañamiento a las familias.

Hoy 16:29

El Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo realizó el acto de apertura de la Semana del Prematuro, una iniciativa que busca visibilizar la importancia de la atención integral de los bebés que nacen antes de las 37 semanas de gestación, fortalecer el acompañamiento a las familias y reconocer el compromiso de los equipos de salud.

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La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las familias y los equipos interdisciplinarios para transformar la vulnerabilidad de los recién nacidos prematuros en esperanza de vida. También puso en valor la inversión del Estado provincial en tecnología, equipamiento, medicamentos e insumos para garantizar una atención especializada.

“Esta inversión tiene un sentido: el sentido de vida, el sentido humano”, expresó. Además, reafirmó el compromiso del Ministerio de Salud con la prevención de la prematurez, el fortalecimiento de la asistencia y el seguimiento del crecimiento y desarrollo de cada niño y niña.

Por su parte, el secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza, resaltó la importancia del trabajo articulado de toda la red sanitaria provincial, desde las UPAs y postas sanitarias hasta los hospitales zonales, y el aporte de la telemedicina y telesalud para realizar interconsultas, detectar situaciones de riesgo y garantizar derivaciones oportunas.

La directora del Hospital Regional, Dra. Mónica Salvatierra, destacó que el Servicio de Neonatología cuenta con tecnología de avanzada y un equipo de profesionales capacitados, con experiencia, compromiso y vocación de servicio.

Semana del prematuro

Asimismo, subrayó el papel fundamental de las familias en el proceso de recuperación de los bebés: “Los papás hacen un tratamiento de amor hacia sus bebés que es tan importante como la ciencia médica”.

La atención neonatal es un trabajo interdisciplinario en el que médicos, enfermeros, psicólogos, kinesiólogos y todo el personal de salud aportan sus conocimientos y compromiso para cuidar la vida desde el comienzo.

Cada bebé prematuro merece grandes oportunidades. Detrás de cada historia hay ciencia, tecnología, cuidados humanizados y familias que necesitan acompañamiento.

Participaron del acto el director de Maternidad e Infancia, Dr. Pedro Carrizo; el director médico del Hospital Regional, Dr. Néstor Fushimi; el Jefe del servicio de Neonatología Dr. Giovanni Manzoni; la jefa del Servicio de Maternidad, Dra. Valeria Heredia, junto a otras autoridades y equipos de salud de la institución.