Gabriela Herrera, una joven de 21 años, desapareció en Salta tras llegar desde Córdoba y su familia busca urgentemente información sobre su paradero.

Hoy 16:30

En un preocupante suceso, Gabriela Herrera, una joven de 21 años, ha desaparecido tras llegar a la terminal de ómnibus de Salta proveniente de Córdoba. La joven llegó alrededor de las 4:15 de la madrugada de este lunes, y desde entonces, no se tiene noticias sobre su paradero. La familia de Gabriela ha iniciado una intensa búsqueda y solicita la colaboración de la comunidad para obtener cualquier información que pueda ayudar a encontrarla.

Gabriela salió el 14 de noviembre de la terminal de Córdoba, viajando en un colectivo de larga distancia de la empresa ViaTac. Su destino era la ciudad de Salta, donde planeaba reunirse con una tía. Sin embargo, al no encontrarla en la terminal, la familia se alarmó y realizó la denuncia correspondiente ante la Policía de Salta.

Aldana, hermana de Gabriela, ha compartido información crucial con los medios, indicando que las autoridades les han mostrado las grabaciones de las cámaras de seguridad de la terminal. Estas imágenes confirmaron que Gabriela llegó a Salta, lo que ha intensificado la preocupación de sus seres queridos, quienes están ansiosos por saber dónde se encuentra.

La joven desaparecida es descrita como de aproximadamente 1.60 metros de altura, cabello corto con flequillo teñido de rubio y de contextura media. En el momento de su viaje, llevaba consigo una mochila viajera de diseño camuflado, lo que podría ayudar a quienes la vean a identificarla con mayor facilidad. La familia ha hecho un llamado a la comunidad para que cualquier detalle, por pequeño que sea, pueda ser de utilidad.

Al respecto, las autoridades han instado a cualquier persona que posea información sobre Gabriela o su paradero a comunicarse de inmediato con el Sistema de Emergencias 911. La situación es alarmante y cualquier indicio podría ser fundamental para resolver este caso y reunir a Gabriela con su familia.

Este tipo de situaciones subraya la importancia de la solidaridad comunitaria. La colaboración entre los ciudadanos y las autoridades es crucial en la búsqueda de personas desaparecidas. La familia de Gabriela ha expresado su gratitud anticipada por cualquier ayuda que puedan recibir en estos momentos difíciles.

La desaparición de Gabriela Herrera ha generado un fuerte impacto en la comunidad local, y muchos esperan que su regreso sea inminente. La prevención y la atención a jóvenes en situación de vulnerabilidad son aspectos que deben abordarse en la sociedad para evitar que situaciones como esta se repitan.