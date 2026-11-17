El presidente honorario del club explicó que la decisión se tomó durante una asamblea extraordinaria y que las elecciones se realizarían el 16 o 17 de diciembre. Además, aseguró que seguirá colaborando con la institución, aunque consideró que cumplió un ciclo como dirigente.

Hoy 16:42

El Club Atlético Mitre se prepara para una nueva etapa institucional luego de que una asamblea extraordinaria resolviera avanzar con la renovación completa de su comisión directiva. Las elecciones se realizarían el 16 o 17 de diciembre, una vez cumplidos los procedimientos establecidos por el estatuto y obtenida la autorización correspondiente.

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En diálogo con el programa Buen Día Santiago, de Radio Panorama, el presidente honorario de la institución, Guillermo Raed, explicó que la asamblea se llevó a cabo este lunes para definir el camino a seguir tras las renuncias de varios integrantes de la conducción.

"Hemos tenido una asamblea extraordinaria con la finalidad de ver cuál es el camino a seguir, si teníamos que llamar a elecciones para completar los cargos que quedaron vacantes en virtud de algunas renuncias que hubo en la comisión directiva hace tres meses aproximadamente, o llamar a elecciones para una renovación completa de autoridades", señaló.

En ese sentido, precisó que se presentaron dos mociones y finalmente se aprobó la renovación total de la comisión directiva. La fecha definitiva de los comicios dependerá de los plazos estatutarios y de las gestiones ante Personas Jurídicas.

Raed anunció que no será candidato

Uno de los puntos más importantes de sus declaraciones fue la confirmación de que no integrará ninguna de las listas que participen en las próximas elecciones.

"Me voy a mantener prescindente del acto eleccionario, no voy a ser candidato en ninguna de las listas que participen. Sí voy a seguir colaborando con la institución, pero yo cumplí un ciclo en el club", manifestó.

El dirigente sostuvo que considera necesario abrir las puertas a nuevos protagonistas que quieran asumir responsabilidades dentro de la institución.

"Es muy bueno que generemos una renovación en cuanto a gente nueva que se acerque, con la única condición de que lo haga con el compromiso y el cariño que se tiene que tener en una institución y la vocación de trabajo", expresó.

También destacó que la tarea dirigencial requiere compromiso, sacrificio y dedicación, condiciones que considera fundamentales para garantizar el crecimiento del club.

Las listas deberán presentarse antes de las elecciones

Raed explicó que, de acuerdo con lo previsto en el estatuto, las agrupaciones interesadas en participar deberán presentar sus listas aproximadamente diez días antes de los comicios.

"Lo que queríamos, y fue una moción que impulsé personalmente, es que todos los que quieran participar conformen una lista, armen una lista, propongan un plan de trabajo y convenzan a los socios", afirmó.

Asimismo, aclaró que todavía no está definida la conformación de las listas y que incluso podrían surgir distintas alternativas entre los actuales integrantes de la comisión directiva.

"Dentro de lo que se puede considerar la lista oficial puede haber dos opciones también. Todo está abierto", aseguró.

En esa línea, insistió en que su principal deseo es que quienes asuman la conducción tengan la firme convicción de trabajar por Mitre.

Un balance crítico de la temporada 2026

Durante la entrevista, Raed también hizo referencia al presente institucional y deportivo del club, reconociendo que 2026 fue un año especialmente complicado.

"Desde lo institucional hubo algunos sinsabores, porque había un plan, había un proyecto que lamentablemente se terminó frustrando con la salida del presidente, del secretario y otros miembros de la comisión directiva. Ese proyecto quedó inconcluso", explicó.

En el plano futbolístico, fue contundente al evaluar la campaña del equipo en la Primera Nacional.

"Ha sido un año durísimo. Creo que debe haber sido una de las peores campañas que hemos tenido en la Primera Nacional. Salvo en las dos últimas fechas, en las cuales ya habíamos concretado nuestra permanencia, ha sido un año de puro sufrimiento", reconoció.

El dirigente también asumió responsabilidades por los resultados deportivos y remarcó que los errores no deben atribuirse únicamente a los futbolistas.

"Se deben haber cometido errores desde todo punto de vista. Los jugadores no son los únicos responsables, también el cuerpo técnico. Nosotros, los dirigentes a la cabeza, somos los principales responsables de lo que ha sucedido", sostuvo.

El desafío de la nueva conducción

De cara a la próxima temporada, Raed consideró que la futura comisión directiva deberá enfocarse en conformar un plantel competitivo sin comprometer la estabilidad económica de la institución.

"Hay que enfocarse de aquí para adelante en conformar un plantel competitivo dentro de las posibilidades del club y con la restricción que tenemos de ser muy prolijos en la administración de la institución", indicó.

Además, advirtió sobre las dificultades financieras que atraviesan otros equipos de la categoría y remarcó la importancia de administrar responsablemente los recursos.

"No queremos pasar lo que están pasando muchos clubes de la categoría, que están realmente muy endeudados y comprometidos, con una deuda salarial importante con gran parte de su plantel", señaló.

Finalmente, Raed insistió en que el futuro de Mitre dependerá de una conducción comprometida, capaz de impulsar un nuevo proyecto deportivo e