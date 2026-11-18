El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada que comenzará con tormentas aisladas y continuará con una mejora de las condiciones durante la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 30°C, mientras que el jueves se espera un cielo mayormente nublado y un leve descenso de la máxima.

Hoy 01:22

Este miércoles 18 de noviembre, Santiago del Estero tendrá una jornada marcada por la inestabilidad durante las primeras horas del día, aunque se espera una mejora progresiva de las condiciones meteorológicas hacia la tarde. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima alcanzará los 30°C, mientras que la mínima será de 20°C.

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Durante la madrugada y la mañana se prevén tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 40% y el 70% en las primeras horas, y entre el 10% y el 40% durante la mañana.

Hacia la tarde, las condiciones comenzarán a mejorar y el cielo estará mayormente nublado, con una probabilidad de lluvias de entre el 0% y el 10%. Para la noche, se anticipa un cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de precipitaciones.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 7 y 12 km/h durante las primeras horas, aumentando a 23 y 31 km/h por la tarde, con predominio del sector este. Por la noche, los vientos oscilarán entre los 13 y 22 km/h, provenientes del sudeste.

Cómo estará el tiempo el jueves en Santiago del Estero

Para el jueves 19 de noviembre, el SMN anticipa una jornada con condiciones meteorológicas más estables, aunque con abundante nubosidad durante gran parte del día.

La temperatura mínima será de 22°C, mientras que la máxima llegará a los 29°C, lo que representará un leve descenso respecto del miércoles.

Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado, mientras que para la mañana, tarde y noche se espera un cielo mayormente nublado.

Las probabilidades de precipitaciones serán prácticamente nulas, con un 0% durante la madrugada y valores de entre el 0% y el 10% para el resto de la jornada.

Por su parte, el viento soplará a velocidades de entre 7 y 12 km/h durante la madrugada y la mañana, aumentando a valores de entre 13 y 22 km/h hacia la tarde y la noche.

De esta manera, Santiago del Estero transitará dos jornadas con temperaturas máximas cercanas a los 30°C, con tormentas aisladas durante las primeras horas del miércoles y una tendencia hacia condiciones más estables durante el jueves.