Romina Balberdi, acusada de homicidio, solicita jury a jueces por violencia de género en Tartagal.

Hoy 01:15

Romina Balberdi, una mujer imputada por el homicidio de su ex pareja, Mario "Titino" Barraza, ha presentado un pedido formal de jury contra tres funcionarias del sistema judicial de Salta. Este pedido está dirigido a la jueza de Violencia Familiar y de Género, Elba Menéndez; la fiscal María Martínez y la defensora Andrea Magadán, quienes son acusadas de retardo de justicia y mal desempeño en sus funciones.

La presentación fue realizada junto con su abogado, Alexis Rambert Ríos, y se dirige a la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero. Balberdi sostiene que las mencionadas funcionarias la dejaron sin justicia durante años, lo que la ha llevado a sentirse legitimada para solicitar este jury. En su escrito, expresa: "Las mencionadas funcionarias me dejaron por años sin justicia, he sido violentada...".

Romina Balberdi se describe a sí misma como una víctima de violencia de género, afirmando que sufrió abusos por parte de Barraza durante más de 15 años. En su declaración, menciona que en numerosas ocasiones se presentó ante la Ciudad Judicial, implorando ayuda para evitar que su ex esposo la matara. Relata que fue golpeada repetidamente, llegando a perder dientes y sufriendo lesiones que están documentadas en informes médicos.

La mujer también revela que ha tenido múltiples encuentros con las doctoras Lorena Martínez, Valeria Magadán y Elba Menéndez, quienes, según ella, no pudieron ofrecerle la asistencia necesaria. "Yo les hice ver todos los videos que tengo para que ellas vieran la violencia que vivía", detalla Balberdi, enfatizando que su situación fue ignorada.

Balberdi narra cómo sus súplicas de ayuda fueron desestimadas, lo que la llevó a una situación desesperante. Ella afirma que en varias ocasiones lloró ante la defensora Magadán, quien le respondió que no podía hacer nada. Esta falta de acción por parte de las autoridades judiciales ha sido fundamental en su decisión de solicitar un jury.

La situación culminó en el trágico desenlace del homicidio, donde Balberdi, tras años de sufrimiento, se encuentra ahora imputada en un caso penal. La mujer se siente atrapada en un sistema judicial que, según su testimonio, no le brindó la protección que necesitaba. Esta situación resalta la importancia de abordar la violencia de género y la responsabilidad de los actores judiciales en la protección de las víctimas.

El caso ha generado un gran interés mediático y el pedido de jury podría tener repercusiones significativas en la evaluación del desempeño de los funcionarios judiciales implicados. A medida que el caso avanza, la sociedad observa atentamente cómo se manejan las denuncias de violencia de género y el papel de la justicia en estos casos.