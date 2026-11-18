Gustavo Orce fue condenado a tres años de prisión condicional y deberá indemnizar a la víctima con $18 millones tras dispararle en una discusión de tránsito en San Miguel de Tucumán.

Hoy 01:14

El automovilista Gustavo José Luis Orce, de 50 años, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por el balazo que propinó a un ciclista en el microcentro de San Miguel de Tucumán. Este incidente ocurrió el 21 de mayo alrededor de las 13.40, en calle San Juan al 600, tras una discusión de tránsito que se tornó violenta.

La situación se desató cuando Orce, que conducía un Ford Focus, tuvo un altercado con Cristian Emanuel Palacios, de 43 años, quien se desplazaba en bicicleta. El conflicto surgió a raíz de un supuesto roce del espejo retrovisor del vehículo, lo que llevó a un intercambio verbal intenso entre ambos. En un momento de la discusión, Orce, que portaba una pistola semiautomática Bersa calibre 40 sin autorización, disparó a menos de un metro de distancia, impactando en el hombro izquierdo de Palacios.

La investigación realizada por el Ministerio Fiscal determinó que la lesión sufrida por Palacios no comprometió órganos vitales y requirió menos de un mes de recuperación. Tras el ataque, Orce intentó continuar su trayecto, pero fue detenido por efectivos policiales a pocas cuadras del lugar.

La causa fue llevada a cabo por la Unidad Fiscal Criminal I, bajo la dirección de Mariano Fernández. Durante la investigación, se recopilaron actas policiales, testimonios de testigos, historias clínicas y registros de las cámaras del Centro de Monitoreo, además de informes de dermotest que resultaron positivos. Con el conjunto de pruebas, Orce aceptó su responsabilidad de manera clara y sin ambigüedades.

La sentencia se alcanzó a través de un acuerdo de juicio abreviado, el cual contó con el consentimiento de la parte demandante. Como resultado, se estableció una condena de tres años de prisión condicional, lo que implica que Orce no ingresará a la cárcel siempre que cumpla con las condiciones de conducta impuestas durante el período de condena.

Entre las condiciones impuestas se incluyen: no acercarse a Palacios ni a su domicilio a menos de 200 metros, fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados, y abstenerse de consumir drogas o abusar de alcohol. Además, Orce deberá pagar una compensación total de $18 millones a la víctima, que se dividirá en dos etapas: $10 millones al contado y $8 millones restantes en cuatro cuotas de $2 millones mensuales.