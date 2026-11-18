Manuel Alberto Sánchez, de 73 años, murió por un shock hipovolémico provocado por una herida en la pierna derecha que comprometió una arteria.

Hoy 06:51

Se conocieron los resultados de la autopsia practicada a Manuel Alberto Sánchez, el reconocido violinista de 73 años que fue encontrado sin vida en su vivienda de Las Termas de Río Hondo. El informe forense determinó que falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una importante pérdida de sangre.

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Durante el examen se detectó que el músico presentaba una herida en la pierna derecha que habría comprometido una arteria y desencadenado la hemorragia fatal.

El resultado se conoció luego de la detención de Dalma Yudith Orellana, la mujer a quien Sánchez había señalado por una agresión física ocurrida durante la madrugada del sábado.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, el violinista había sido trasladado en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas, donde los profesionales constataron que presentaba escoriaciones y politraumatismos en el rostro y los miembros inferiores. Permaneció en observación y posteriormente recibió el alta médica.

Horas más tarde, su hija lo encontró sin vida en su domicilio, lo que motivó la intervención policial y judicial.

Ahora, los investigadores buscan determinar cómo se produjo la herida que provocó la lesión arterial, si existe una relación directa con la agresión denunciada por el músico y si la atención médica recibida previamente fue adecuada.

La causa está a cargo del fiscal Gustavo Montenegro, quien dispuso distintas medidas investigativas y aguarda los estudios complementarios para avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del fallecimiento.