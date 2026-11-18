El Ministerio de Seguridad de Chaco presentó la División Microtráfico, una nueva unidad destinada a la detección y prevención del narcotráfico en las cárceles provinciales.

Hoy 03:21

El Ministerio de Seguridad de Chaco ha revelado la creación de la División Microtráfico, un nuevo organismo que tiene como objetivo principal la detección y prevención del ingreso de estupefacientes a las unidades penitenciarias de la provincia. Esta medida forma parte de un esfuerzo institucional para fortalecer los controles internos y combatir activamente el narcotráfico.

En la presentación del equipamiento, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, enfatizó que la nueva división contará con herramientas de precisión y personal especializado, permitiendo así realizar pruebas de campo y procedimientos judiciales sin requerir la intervención de la Policía del Chaco. “Decidimos darle al Servicio Penitenciario las herramientas necesarias para llevar adelante la lucha contra el narcotráfico”, afirmó Matkovich, subrayando la importancia de esta iniciativa.

El equipamiento tecnológico incluye maletines que contienen balanzas de precisión, reactivos químicos para la identificación de sustancias, y equipos de protección personal como guantes de nitrilo y protección visual. Esto permitirá que el personal capacitado pueda realizar intervenciones más eficaces y ajustadas a los requerimientos judiciales, especialmente en lo que respecta a la cadena de custodia.

Uno de los aspectos más relevantes de esta nueva división es que, ante el hallazgo de drogas durante los controles, el propio Servicio Penitenciario podrá llevar a cabo los procedimientos necesarios, sin depender de la Policía. “Es un paso trascendente porque agiliza el sistema y brinda mayor certeza y tranquilidad”, aseguró Matkovich.

La subsecretaria de Lucha contra el Narcotráfico, Analía Ramírez, destacó que esta es la primera vez que el Servicio Penitenciario cuenta con una división específica para abordar estos procedimientos. “Es una lucha frontal contra el narcotráfico, tanto fuera como dentro del Servicio Penitenciario”, declaró Ramírez, enfatizando la colaboración entre la nueva división y la Policía del Chaco.

Por su parte, la alcaide general Marisa Soledad Godoy, jefa del Servicio Penitenciario Provincial, valoró la decisión del Ministerio de Seguridad y recordó que la División Microtráfico fue creada en julio de este año. “La finalidad es impedir el ingreso de todo tipo de drogas”, explicó Godoy, quien confirmó que el personal está capacitado y cuenta con formación avanzada en la lucha contra el narcotráfico.

El jefe de la División Microtráfico, Leandro Alan Zarza, mencionó que esta nueva área comenzará a operar en todas las unidades penitenciarias bajo su jurisdicción. “Es la primera vez que contamos con una división encargada de realizar pruebas de campo y procedimientos judiciales”, indicó Zarza, quien también aseguró que se habilitará una sala de resguardo para almacenar las sustancias secuestradas hasta su remisión al Poder Judicial.