Una motociclista fallece en un trágico accidente en Río Blanco, donde el conductor responsable dio positivo en la prueba de alcoholemia.

Hoy 02:19

El pasado domingo, un trágico accidente tuvo lugar en la ruta provincial Nº 1, en la localidad de Río Blanco, donde una joven motociclista perdió la vida tras ser embestida por un vehículo cuyo conductor se encontraba en estado de ebriedad. El incidente ocurrió alrededor de las 5.30 de la mañana, cuando la víctima, que se dirigía a su trabajo en San Salvador de Jujuy, fue impactada por el otro automóvil.

Según fuentes consultadas, el conductor del vehículo no logró evitar el impacto, provocando que la mujer saliera despedida de su motocicleta, golpeándose fuertemente la cabeza y otras partes del cuerpo contra el suelo. La gravedad de las lesiones llevó a que la mujer quedara inconsciente en el lugar del accidente.

Un llamado al servicio de emergencias Same 107 alertó a los paramédicos, quienes llegaron rápidamente al sitio para atender a la víctima. Fue trasladada de inmediato al hospital “Pablo Soria”, donde se le brindó atención médica en la sala de cuidados intensivos. Desafortunadamente, horas después, la joven falleció debido a un traumatismo encéfalo craneal grave y traumatismo cerrado de tórax.

Las autoridades locales, incluyendo personal de Seguridad Vial y efectivos de la Unidad Regional 8 de Palpalá, acudieron al lugar del accidente. Tras realizar las pruebas pertinentes, se determinó que el conductor del vehículo estaba bajo los efectos del alcohol, con un resultado de 0.90 g/l en la prueba de alcotest.

Las actuaciones policiales fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Control la detención inmediata del conductor, así como el secuestro preventivo del rodado involucrado en el accidente. Este tipo de incidentes pone de relieve la importancia de la conciencia sobre la seguridad vial y el impacto devastador que puede tener la conducción bajo los efectos del alcohol.

Una fuente cercana a la investigación reveló que la víctima era una enfermera que trabajaba en el mismo hospital donde fue atendida tras el accidente. Esta trágica pérdida resalta no solo la vulnerabilidad de quienes se movilizan en motocicletas, sino también la necesidad de adoptar medidas más estrictas para prevenir la conducción en estado de ebriedad.