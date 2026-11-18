Un trágico accidente en un camino rural de Santa Fe resultó en la muerte de Alberto Calvo, hermano del senador provincial Alcides Calvo.

Hoy 04:30

En un lamentable accidente vial ocurrido en un camino rural de la provincia de Santa Fe, se ha confirmado la muerte de Alberto Calvo, de 72 años, quien era hermano del senador provincial Alcides Calvo. Este trágico evento tuvo lugar en el kilómetro 12 de la Ruta Provincial 22, donde la víctima viajaba en un Renault Fluence junto a su hijo.

Según reportes de los medios locales, el siniestro se produjo cuando el vehículo, conducido por un hombre de 38 años, identificado con las iniciales N. L. C., perdió el control y se despistó, cayendo en una cuneta. Este accidente ha suscitado una ola de conmoción en la comunidad de Josefina, donde ambos eran residentes.

Alberto Calvo falleció en el lugar del accidente, mientras que su hijo sufrió traumatismos que requirieron atención médica urgente, siendo trasladado al Hospital J. B. Iturraspe en la ciudad de San Francisco, Córdoba. La investigación del accidente ha sido iniciada por las autoridades correspondientes, quienes buscan esclarecer las causas que llevaron al despiste del vehículo.

La causa del accidente ha sido caratulada inicialmente como homicidio culposo en accidente de tránsito, lo que implica que se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar la mecánica del accidente. Se espera que las autoridades judiciales realicen un análisis detallado de las circunstancias que rodearon este fatídico episodio.

Alberto Calvo, conocido en su localidad, era vecino de Josefina, en el departamento Castellanos, mientras que su hermano, Alcides Calvo, ocupa una banca en la Legislatura provincial, representando a esta misma región. La pérdida de Alberto ha dejado un profundo vacío en la comunidad, que lamenta su repentina partida.

La comunidad de Josefina se encuentra en estado de duelo, y se espera que en los próximos días se realicen homenajes en honor a la víctima. Este trágico accidente pone de relieve la importancia de la seguridad vial y la necesidad de tomar precauciones al conducir en caminos rurales.

A medida que avanza la investigación, la comunidad espera respuestas sobre las circunstancias que llevaron a este accidente y la forma en que se puede prevenir que tragedias similares ocurran en el futuro.