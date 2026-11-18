El impacto de la derrota republicana del pasado 3 de noviembre es inocultable y hoy se expresa en una creciente falta de gestión del gobierno de Donald Trump que atraviesa los más diversos ámbitos y que impacta, por igual, en el sector público y en el privado.

Hoy 07:15

Por Daniel Kersffeld

Para Página 12

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La improvisación y la ausencia de una respuesta rápida, efectiva y coordinada estuvieron en la raíz de distintos acontecimientos recientes y, sin duda, llamativos. Desde un fallo informático en Microsoft que paralizó la actividad de la compañía durante más de 24 horas, a una severa parálisis de los aeropuertos en todo el país el pasado viernes 13 y, por último, una crisis en el sistema de acceso a la red bancaria que afectó especialmente a cientos de miles de trabajadores y pequeños ahorristas. Tal vez sea una pequeña muestra de este último tramo del gobierno de Trump.

Pero más allá de la situación interna que hoy se vive en los Estados Unidos, en una evidente transición política entre un pasado ya superado y las expectativas por un futuro indeterminado, la crisis tendrá un amplio impacto en las relaciones entre la Casa Blanca y América Latina.

Limitado y controlado por el Congreso, Trump buscará en el exterior las victorias políticas que ahora le resultarán más difíciles de conseguir en Washington: si bien su prioridad a nivel internacional se centrará en Irán, América Latina ocupará un lugar destacado en su lectura geopolítica. Tal vez, más importante que la que mantuvo en sus dos primeros años de gobierno.

La Estrategia de Seguridad Nacional y, especialmente, el “Corolario Trump”, basado en la Doctrina Monroe, sustentará sin mayores cambios el despliegue político y militar de Estados Unidos sobre el hemisferio occidental, siempre con el objetivo de impedir que potencias externas, en particular China, controlen activos y recursos de enorme trascendencia como el litio, las tierras raras, los minerales críticos, la infraestructura estratégica y las rutas comerciales.

El “Escudo de las Américas”, presentado en marzo de 2026 y que hoy integran cerca de una quincena de gobiernos latinoamericanos y caribeños, es, tal vez, la más clara representación de la estrategia militar y de seguridad implementada por la Casa Blanca, pero finalmente cuestionada por el Partido Demócrata que, desde el Parlamento, seguramente dificulte su financiamiento y logística. Pese a ello, Trump podría mantener sus objetivos a partir de acuerdos bilaterales con gobiernos afines, presentados como exitosos y con mínimos costos. Los recientes convenios con Ecuador, Perú y Colombia ejemplifican lo avanzado por Washington en la región.

En suma, no existen dudas de que el mandatario será institucionalmente más débil en lo interno, pero en su política regional podría resultar, incluso, más peligroso frente a su capacidad de imponer decisiones unilaterales, afectando por igual a gobiernos opositores, e incluso a adeptos. La ausencia de coordinación y, sobre todo, la complacencia extrema de varios mandatarios favorecerá la disposición injerencista de Donald Trump.

Venezuela ofrece el ejemplo más claro. Tras la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la captura de Nicolás Maduro, Washington asumió un papel decisivo en la reorganización política y del sector petrolero del país. En agosto se anunció un acuerdo que otorgaba a North American Blue Energy Partners, empresa controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, derechos de explotación por 100 años sobre 17 yacimientos petrolíferos. El acuerdo prevé una participación del 35% para el Pentágono y otorga al Departamento de Estado el derecho a adquirir el 20% de la producción a precio de costo.

Frente al enorme escándalo, hubo críticas desde el sector demócrata: algunos dirigentes plantearon que, con la salida de Trump del poder, el negocio podía revisarse e incluso darse de baja. Por parte de los gobiernos latinoamericanos, en cambio, primó el silencio y la cautela.

A diferencia de lo ocurrido en Venezuela, Trump no ha conseguido ninguna vía efectiva para debilitar al gobierno cubano. Sin descartar la amenaza de una acción militar contra la isla, la estrategia utilizada hasta ahora ha combinado una campaña de presión económica, sobre todo, endureciendo el bloqueo energético, con el llamado a desalojar del poder al actual presidente Miguel Díaz-Canel, al mismo tiempo en que pretendió inflar a una figura clave, el nieto de Raúl Castro, conocido como “el Cangrejo”, en la ambición por situar al frente de la nación cubana a un miembro de la familia Castro bajo el interés de que operara a favor de Washington.

Dado que ninguna de estas estrategias ha dado resultado, la administración Trump ha recurrido a una forma perversa de colaboración ciudadana. En octubre, la CIA publicó en redes sociales un llamamiento en español a informantes junto con una cita del secretario de Estado Marco Rubio: “A quienes buscan generar un cambio positivo en Cuba, ahora es el momento. La decepción de las promesas incumplidas, la corrupción y la vida privilegiada de unos pocos; aprovechen esta oportunidad para generar el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA”.

Nada más elocuente para graficar la encerrona en la que actualmente se encuentra Trump frente a Cuba. Por lo pronto, y antes que una distensión, todo indica que en Washington primará la sed revanchista sobre la castigada economía isleña: apenas dos días después de las elecciones del 3 de noviembre, la Casa Blanca asestó una nueva serie de sanciones contra la nación caribeña.

Fortalecido después de las elecciones presidenciales, y con el principal referente opositor fugado y radicado en Miami, por su parte, Lula negociará las disputas económicas con Washington desde una posición renovada, respaldado por la diversificación comercial, pero, sobre todo, a partir de la cada vez más amplia relación que ha sabido construir con China. Con su último éxito electoral, Brasil ha trazado un claro límite a las pretensiones hegemónicas de la Casa Blanca y seguramente aprovechará el debilitamiento republicano para fortalecer sus relaciones con la oposición demócrata y ampliar las redes de oposición a Trump en otros países de la región.

México enfrenta una situación diferente, marcada por su integración en las cadenas de producción estadounidenses, lo que en la práctica convierte en inviable cualquier distanciamiento económico. De ahí que los próximos meses estarán marcados por una agenda bilateral en torno a tres lineamientos estratégicamente entrelazados: el comercial, el migratorio y el de seguridad.

Si la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y, especialmente, el establecimiento de aranceles al acero, al aluminio y a los automóviles marcan los principales aspectos de la relación comercial entre los dos países, se debe añadir además la amenaza a una confrontación directa en contra de los cárteles de la droga que, según Trump, operan al sur del Río Bravo bajo una completa impunidad. A todo esto, la cuestión migratoria fue convertida por la Casa Blanca en toda una amenaza contra la nación: el problema ya no son solo los latinoamericanos que habitan en los Estados Unidos, sino también aquellos que actualmente se estarían movilizando, desde Centro y Sudamérica, para cruzar la frontera con el supuesto apoyo del gobierno de Claudia Sheinbaum. La amenaza de Trump fue directa: si México no soluciona ese problema, los aranceles se duplicarán inmediatamente.

Por su lado, Javier Milei se enfrenta a una situación diferente, al intentar convertir su afinidad ideológica con Trump en una ventaja a nivel internacional, lo que posibilitó un salvataje financiero inédito cuando el gobierno argentino tambaleaba frente al escenario electoral de octubre de 2025. Desde el próximo enero, el Congreso, ya bajo control demócrata, podrá examinar detenidamente los términos de dicha ayuda, obstaculizando su reproducción, en los mismos términos, para socorrer a gobiernos o candidatos afines a la Casa Blanca. Desde el lado argentino, subsistirán las dudas sobre el nivel de sustentación política, pero, más aún económica, que podrá recibir desde un gobierno ahora fuertemente debilitado.

Pese a toda la evidencia, sería ingenuo suponer que, luego de la derrota electoral, la Administración Trump ya no tendrá recursos para hacer valer su predominio en las relaciones con América Latina. Probablemente, los próximos dos años evidencien el intento deliberado por parte de Trump por mostrarse fuerte e inconmovible, aunque para ello deba apelar a negociaciones forzadas, a la coerción deliberada, a la amenaza directa y a la intervención abierta.