Dirigida por quien fuera director de casting de Haneke que afronta con rigor luterano la historia de una mujer que finge ser hombre para establecerse como granjero y ser aceptado por la comunidad.

Hoy 07:11

Por Sergi Sánchez

Para Fotogramas

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En la Europa del siglo XVII, la libertad se mide según si vistes falda o pantalones. 'Rose' cuenta los privilegios de lo masculino demostrando que, en efecto, el género es una construcción social, un dispositivo performativo que puede otorgarte poder tan rápido como desprenderte de él. Con ecos formales de la magnífica 'La cinta blanca', el que fuera director de casting de Haneke afronta con rigor luterano la historia de esta mujer que decide fingir que es hombre para establecerse como granjero y ser aceptado por la comunidad. En clave de cuento moral, la película manifiesta sus siniestras conclusiones sobre la tolerancia y la igualdad sin resultar ni didáctica ni sentenciosa, y logrando que el drama resuene en lo contemporáneo.

Premiada en Berlín y elegida por Austria para los Oscar

Es sutilísima al meterse en terrenos delicados –la vida sexual de Rose al casarse, una fuente de angustia y de peligro–, y no sería de tan gran calado emocional si no fuera por la extraordinaria interpretación de Sandra Hüller, que hace un trabajo depurado, sofisticadísimo, de un control del gesto nada reñido con la verdad y el sentimiento.

Para amantes del 'crossdressing' con alma.