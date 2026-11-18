La Cámara alta sesionará este 19 de noviembre, desde las 11, para debatir la sanción definitiva de una iniciativa que busca garantizar de manera permanente las prestaciones y los derechos de las personas con discapacidad.

Hoy 19:07

El Senado de la Nación sesionará este jueves 19 de noviembre, a partir de las 11, con el objetivo de avanzar en la sanción definitiva de la nueva Ley de Discapacidad. La iniciativa, que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, cuenta con un amplio respaldo de las distintas fuerzas políticas y busca establecer un marco de protección permanente para las personas con discapacidad.

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El proyecto llega al recinto en un momento clave, debido a que la actual Ley de Emergencia en Discapacidad, N° 27.793, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. La nueva propuesta pretende conservar sus principales beneficios, pero eliminar el carácter transitorio de las medidas para garantizar su continuidad más allá de los cambios de gobierno.

La agenda parlamentaria fue analizada este miércoles durante una reunión de Labor Parlamentaria realizada en el despacho de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

Qué establece la nueva Ley de Discapacidad

La iniciativa lleva el nombre de "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad" y propone transformar en políticas permanentes gran parte de las disposiciones incluidas en la legislación de emergencia.

Uno de los puntos centrales establece que las personas con discapacidad podrán cobrar una pensión no contributiva y, al mismo tiempo, desempeñar un trabajo formal o estar inscriptas en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La pensión continuará representando el 70% del haber jubilatorio mínimo, mientras que el beneficio estará destinado a quienes cumplan los requisitos establecidos, entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Otro aspecto importante es la continuidad del nomenclador único de prestaciones y la actualización automática y periódica de los aranceles que reciben los prestadores, tomando como referencia el índice de movilidad jubilatoria, vinculado a la evolución de la inflación.

Además, el proyecto garantiza la cobertura básica de atención médica a través del programa federal Incluir Salud para las personas que perciban pensiones por discapacidad.

Financiamiento, auditorías y pagos a prestadores

En materia presupuestaria, la propuesta determina que los recursos destinados por el Ministerio de Salud al sistema de discapacidad no podrán ser inferiores, en términos reales, a los asignados durante el ejercicio fiscal anterior.

Asimismo, incorpora un sistema de auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre organismos nacionales como la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Estos controles deberán desarrollarse respetando el debido proceso y las garantías correspondientes para las personas con discapacidad.

Por otra parte, a pedido de sectores aliados, se incorporó una cláusula transitoria que fija un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes con los prestadores del sistema.

La propuesta también establece que, una vez sancionada, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 30 días para reglamentar la nueva ley.

Una sesión con otros proyectos importantes

Aunque la discusión sobre discapacidad será uno de los ejes centrales de la jornada, el Senado también tiene previsto abordar otras iniciativas que ya cuentan con media sanción de Diputados.

Entre ellas aparecen la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contempla disposiciones vinculadas con la Ley de Tierras, y la denominada Ley Joaquín, destinada a reforzar las medidas de seguridad en espacios deportivos y recreativos.

De esta manera, la Cámara alta afrontará una jornada legislativa relevante, en la que la nueva Ley de Discapacidad podría obtener su aprobación definitiva y convertirse en una herramienta permanente para garantizar prestaciones, cobertura sanitaria y derechos de las personas con discapacidad en todo el país.