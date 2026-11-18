Teherán lanzó una nueva ofensiva contra instalaciones militares estadounidenses en el golfo Pérsico, luego de los bombardeos de Washington sobre una base de misiles iraní.

Hoy 18:14

La tensión en Medio Oriente volvió a aumentar este miércoles 18 de noviembre, luego de que Irán lanzara ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin, en una nueva escalada del enfrentamiento que mantiene con Washington.

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La ofensiva se produjo durante la madrugada, pocas horas después de que aviones estadounidenses bombardearan una instalación de lanzamiento de misiles de la Guardia Revolucionaria iraní, ubicada en la isla de Qeshm, en el estratégico estrecho de Ormuz.

El intercambio de ataques representa un nuevo episodio de tensión después de casi dos meses de relativa tregua y amenaza con complicar los intentos internacionales de alcanzar una solución diplomática.

Irán atacó una base militar estadounidense en Kuwait

Según informó el Ejército iraní, la ofensiva incluyó el lanzamiento de drones contra la base aérea Ali al Salem, en Kuwait, utilizada por las fuerzas militares estadounidenses.

Teherán aseguró que sus objetivos fueron sistemas de defensa antiaérea Patriot y plataformas de lanzamiento de drones y misiles.

Por su parte, las autoridades kuwaitíes informaron que activaron sus defensas aéreas para interceptar los ataques.

En paralelo, Baréin volvió a ser blanco de operaciones iraníes, después de registrar varios episodios similares durante los últimos días.

El pequeño país del golfo Pérsico tiene una importancia estratégica para Washington, ya que alberga la Quinta Flota de la Armada estadounidense.

Los bombardeos que desataron la nueva escalada

El recrudecimiento del conflicto comenzó con una sucesión de ataques entre las fuerzas estadounidenses e iraníes.

El martes, Estados Unidos bombardeó una instalación de misiles en la isla de Qeshm, en respuesta a una ofensiva iraní contra un radar militar estadounidense en Baréin.

Irán, por su parte, sostuvo que sus operaciones fueron represalias por vuelos de vigilancia con drones estadounidenses y ataques contra infraestructura de comunicaciones en su territorio.

La sucesión de ofensivas y contraataques genera preocupación por la posibilidad de que el enfrentamiento vuelva a extenderse a otros puntos de la región.

Crece la preocupación por el estrecho de Ormuz

Uno de los principales focos de tensión continúa siendo el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Aunque la protección militar estadounidense permitió recuperar parte de la circulación de buques petroleros, Irán continuó atacando embarcaciones que intentan atravesar la zona.

La situación mantiene en alerta a los mercados energéticos internacionales, debido al riesgo de nuevas interrupciones en el suministro de crudo.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, transmitió señales diferentes sobre sus próximos movimientos.

Si bien aseguró que considera poco probables nuevos ataques, Washington también dispuso el envío de un tercer portaaviones y miles de efectivos adicionales a Medio Oriente.

Mientras tanto, las gestiones diplomáticas encabezadas por Qatar continúan sin conseguir un acuerdo que permita reducir las hostilidades.

La nueva ofensiva de Irán sobre Kuwait y Baréin vuelve a colocar al golfo Pérsico en el centro de la crisis internacional, con el riesgo de que una nueva cadena de represalias profundice el conflicto entre Teherán y Washington.