El joven cantante debutó en uno de los programas más populares de la televisión estadounidense, emocionó con su interpretación de “Niño” y protagonizó un divertido encuentro con el conductor. Su presentación llegó después de ganar cuatro Latin Grammy y recibir dos nuevas nominaciones internacionales.

Hoy 18:10

Milo J atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera musical y acaba de sumar una experiencia inolvidable. El artista argentino, de apenas 20 años, debutó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, uno de los programas más reconocidos de la televisión estadounidense, donde no solo llevó su música a millones de espectadores, sino que también sorprendió al conductor con dos regalos cargados de identidad argentina.

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El cantante oriundo de Morón, Buenos Aires, se presentó en el emblemático Studio 6B del Rockefeller Center de Nueva York para interpretar “Niño”, una de las canciones más destacadas de su último álbum, La vida era más corta. Con una puesta en escena íntima, luces tenues, pastizales y un árbol sin hojas, apostó por una presentación que combinó su estilo personal con las raíces folclóricas que marcaron esta nueva etapa de su carrera.

Acompañado por la tecladista Jazmín Kendikian, Milo J logró una cálida recepción del público estadounidense. Al finalizar la interpretación, Jimmy Fallon celebró su actuación y expresó: “¡Vamos, vamos! Así se hace. Muchísimas gracias. Fue fantástico”, mientras los aplausos llenaban el estudio.

Pero la visita tuvo otro momento especial que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. Después de su presentación, Milo J se encontró con Fallon en el camarín y le entregó dos regalos muy argentinos: una camiseta oficial de Deportivo Morón y un tradicional gorro coya, también conocido como chullo. El conductor posó sonriente con ambos obsequios y comentó que el gorro era “perfecto para este clima”, en referencia a las bajas temperaturas de Nueva York.

El gesto tuvo un significado especial para el músico, quien nunca dejó de mostrar su cariño por Deportivo Morón, el club del que es hincha y patrocinador. La camiseta que recibió Fallon llevaba el nombre del artista, que desde octubre de 2024 tiene presencia como sponsor en la indumentaria del equipo. No es la primera vez que lleva estos colores al exterior: en 2025 también le regaló una camiseta al presentador español David Broncano durante su visita a La Revuelta.

La aparición en la televisión estadounidense llegó en una semana particularmente exitosa para el joven cantante. Días antes había conseguido cuatro premios Latin Grammy 2026, entre ellos el reconocimiento a Grabación del Año por “Niño” y Mejor Álbum Folclórico por La vida era más corta. Además, recibió dos nominaciones a los Grammy 2027, en las categorías de Mejor Canción Latina y Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo.

Su crecimiento internacional también tiene una conexión especial con Santiago del Estero. El músico y productor bandeño Santiago “Santi” Alvarado participó en la creación de “Niño” y del álbum que llevó al artista hasta el escenario de Fallon. A su vez, Milo J profundizó su acercamiento al folclore santiagueño a través de trabajos junto a Cuti y Roberto Carabajal, e incluso eligió localidades como Suncho Corral y Villa Atamisqui para desarrollar parte de sus producciones audiovisuales.

Y el recorrido internacional todavía promete nuevos capítulos. Durante la presentación, Fallon anunció que Milo J comenzará una gira por Estados Unidos en marzo de 2027, mientras que en abril tendrá una participación en Coachella, uno de los festivales de música más importantes del mundo. Antes, continuará con presentaciones en distintos escenarios internacionales y cerrará este año con un espectáculo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

De esta manera, Milo J volvió a demostrar que su música puede cruzar fronteras sin perder sus raíces. Entre el folclore, los premios internacionales y una camiseta de Deportivo Morón que terminó en manos de uno de los conductores más famosos de Estados Unidos, el joven argentino sumó otro capítulo destacado a una carrera que continúa creciendo.