La Cámara Nacional de Casación Penal modificó la pena impuesta al exgobernador de Tucumán, aunque mantuvo su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Hoy 18:10

La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió este miércoles reducir de 16 a 14 años de prisión la condena contra José Alperovich, exgobernador de Tucumán, por los abusos sexuales cometidos contra su sobrina segunda, quien trabajaba como su secretaria privada y asesora.

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La decisión fue adoptada por mayoría por los jueces Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse, mientras que el magistrado Daniel Morin votó en disidencia y consideró que correspondía anular la sentencia y realizar un nuevo juicio.

Pese a la reducción de la pena, la Cámara ratificó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

El fallo y la posibilidad de una nueva apelación

La resolución modificó la pena impuesta al exmandatario tucumano, aunque mantuvo su responsabilidad penal por los hechos de abuso sexual establecidos en el juicio.

El voto de Morin abrió una nueva posibilidad para la defensa, que anticipó su intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de solicitar la nulidad de la sentencia.

Actualmente, Alperovich cumple prisión domiciliaria en un departamento de Puerto Madero, debido a su edad y a problemas de salud.

La condena original contra Alperovich

El exgobernador había sido condenado en junio de 2024 por el juez Juan María Ramos Padilla, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29.

En aquella sentencia, la Justicia lo declaró culpable de nueve hechos de abuso sexual cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.

La víctima, su sobrina segunda, se desempeñaba como secretaria privada y asesora de Alperovich durante su etapa como senador nacional.

Con el nuevo fallo, la condena queda fijada en 14 años de prisión, aunque el expediente todavía podría atravesar nuevas instancias de revisión judicial si la defensa presenta los recursos anunciados.