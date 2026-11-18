El comercio, ubicado en la esquina de Andes y Córdoba, fue asaltado nuevamente durante la madrugada. Las cámaras registraron al delincuente cuando ingresó y buscó dinero.

Hoy 08:27

El kiosco Los Pache, ubicado en la intersección de Andes y Córdoba, frente al Colegio Centenario sufrió un nuevo robo y ya son dos los hechos registrados en menos de diez días.

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Según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, el delincuente llegó al lugar durante la madrugada y forzó la puerta principal para ingresar al comercio. El registro indica que el episodio ocurrió minutos después de las 2.

En el video se observa cómo el ladrón se dirige directamente a buscar dinero y revisa distintos sectores del local. La mercadería no fue tocada, por lo que el objetivo del robo habría sido el efectivo.

La reiteración de los episodios en pocos días generó preocupación entre los vecinos por la situación de seguridad en la zona. Desde el comercio señalaron que se trata del segundo ataque en menos de una semana y cuestionaron la falta de prevención policial, al considerar que el sector es una zona muy insegura.