Los añatuyenses experimentan un clima variable con chubascos ligeros y temperaturas agradables. Se anticipan lluvias irregulares en los próximos días.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya hoy se presenta con un chubasco ligero que acompaña a los añatuyenses en esta jornada. La temperatura actual ronda los 21.5 °C, aunque la sensación térmica se eleva un poco más, alcanzando los 22.2 °C. La humedad es notable, con un 82%, lo que genera una sensación de calor más intensa.

Para hoy, se espera que las lluvias irregulares continúen en las cercanías, con temperaturas que oscilarán entre los 20.4 °C de mínima y 25.3 °C de máxima. Este clima variable podría afectar la planificación de actividades al aire libre para los añatuyenses.

En cuanto al viento, este sopla a 11.5 km/h desde el este-sureste, lo que puede aportar algo de alivio a la calidez del día. Sin embargo, la combinación de humedad y temperatura puede hacer que la sensación térmica se mantenga alta.

El pronóstico para mañana, jueves 19 de noviembre, indica un cielo cubierto con temperaturas que irán desde los 18.1 °C hasta los 29.7 °C. Los añatuyenses deberán prepararse para un día donde la lluvia podría dar paso a momentos de sol.

Finalmente, el pronóstico para el viernes 20 de noviembre también muestra lluvia irregular en las cercanías, con mínimas de 21.6 °C y máximas que alcanzarán los 29.3 °C. Los próximos días prometen un clima cambiante, ideal para quienes disfrutan de la variabilidad meteorológica.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.